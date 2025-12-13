SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / False breakout
Anton Voronin

False breakout

Anton Voronin
0 inceleme
102 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
31 (36.04%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (63.95%)
En iyi işlem:
1.61 USD
En kötü işlem:
-0.93 USD
Brüt kâr:
13.10 USD (1 430 pips)
Brüt zarar:
-18.12 USD (1 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.23 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
49 (56.98%)
Satış işlemleri:
37 (43.02%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
0.42 USD
Ortalama zarar:
-0.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.20 USD (7)
Aylık büyüme:
-1.66%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.67 USD
Maksimum:
6.67 USD (86.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 55
AUDUSD 14
GBPUSD 10
USDJPY 4
NZDUSD 2
USDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -6
AUDUSD 0
GBPUSD 0
USDJPY 1
NZDUSD 0
USDCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -360
AUDUSD 74
GBPUSD 13
USDJPY 138
NZDUSD -21
USDCAD 57
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.61 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.57 × 3476
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.10 × 491
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 495
Alpari-MT5
1.93 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
50 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.13 06:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.13 06:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.13 06:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.13 06:47
Trading operations on the account were performed for only 43 days. This comprises 6.05% of days out of the 711 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 06:47
80% of trades performed within 27 days. This comprises 3.8% of days out of the 711 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 05:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 05:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 05:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
