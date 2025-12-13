- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
31 (36.04%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (63.95%)
En iyi işlem:
1.61 USD
En kötü işlem:
-0.93 USD
Brüt kâr:
13.10 USD (1 430 pips)
Brüt zarar:
-18.12 USD (1 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.23 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
49 (56.98%)
Satış işlemleri:
37 (43.02%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
0.42 USD
Ortalama zarar:
-0.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.20 USD (7)
Aylık büyüme:
-1.66%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.67 USD
Maksimum:
6.67 USD (86.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|55
|AUDUSD
|14
|GBPUSD
|10
|USDJPY
|4
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-6
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|0
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|0
|USDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-360
|AUDUSD
|74
|GBPUSD
|13
|USDJPY
|138
|NZDUSD
|-21
|USDCAD
|57
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.61 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3476
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.10 × 491
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.87 × 495
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
İnceleme yok