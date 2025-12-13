- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
31 (36.04%)
Loss Trade:
55 (63.95%)
Best Trade:
1.61 USD
Worst Trade:
-0.93 USD
Profitto lordo:
13.10 USD (1 430 pips)
Perdita lorda:
-18.12 USD (1 529 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.23 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
49 (56.98%)
Short Trade:
37 (43.02%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
0.42 USD
Perdita media:
-0.33 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.20 USD (7)
Crescita mensile:
-1.66%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.67 USD
Massimale:
6.67 USD (86.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|55
|AUDUSD
|14
|GBPUSD
|10
|USDJPY
|4
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-6
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|0
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|0
|USDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-360
|AUDUSD
|74
|GBPUSD
|13
|USDJPY
|138
|NZDUSD
|-21
|USDCAD
|57
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.61 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1.06 USD
Massima perdita consecutiva: -2.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3476
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 10
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.10 × 491
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.87 × 495
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
