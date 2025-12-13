SignauxSections
Anton Voronin

False breakout

Anton Voronin
0 avis
102 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
86
Bénéfice trades:
31 (36.04%)
Perte trades:
55 (63.95%)
Meilleure transaction:
1.61 USD
Pire transaction:
-0.93 USD
Bénéfice brut:
13.10 USD (1 430 pips)
Perte brute:
-18.12 USD (1 529 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (1.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2.23 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
19 minutes
Facteur de récupération:
-0.75
Longs trades:
49 (56.98%)
Courts trades:
37 (43.02%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-0.06 USD
Bénéfice moyen:
0.42 USD
Perte moyenne:
-0.33 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-2.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.20 USD (7)
Croissance mensuelle:
-1.66%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.67 USD
Maximal:
6.67 USD (86.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 55
AUDUSD 14
GBPUSD 10
USDJPY 4
NZDUSD 2
USDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -6
AUDUSD 0
GBPUSD 0
USDJPY 1
NZDUSD 0
USDCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -360
AUDUSD 74
GBPUSD 13
USDJPY 138
NZDUSD -21
USDCAD 57
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.61 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1.06 USD
Perte consécutive maximale: -2.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.57 × 3476
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 10
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.10 × 491
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 495
Alpari-MT5
1.93 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
50 plus...
2025.12.13 06:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.13 06:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.13 06:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.13 06:47
Trading operations on the account were performed for only 43 days. This comprises 6.05% of days out of the 711 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 06:47
80% of trades performed within 27 days. This comprises 3.8% of days out of the 711 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 05:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 05:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 05:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
