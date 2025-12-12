- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı.
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
21 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (25.00%)
En iyi işlem:
3 145.62 USD
En kötü işlem:
-2 577.99 USD
Brüt kâr:
15 739.74 USD (45 293 pips)
Brüt zarar:
-6 282.21 USD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (81.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 915.49 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.57%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
22 gün
Düzelme faktörü:
3.67
Alış işlemleri:
23 (82.14%)
Satış işlemleri:
5 (17.86%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
337.77 USD
Ortalama kâr:
749.51 USD
Ortalama zarar:
-897.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 673.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 577.99 USD (1)
Aylık büyüme:
42.75%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 611.71 USD
Maksimum:
2 577.99 USD (27.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.79% (1 680.29 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|20
|BTCUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|9.3K
|BTCUSD
|141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|BTCUSD
|45K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
En iyi işlem: +3 145.62 USD
En kötü işlem: -2 578 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +81.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 673.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
