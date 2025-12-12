SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BITCOIN BIT
Olga Liliana Clemente

BITCOIN BIT

Olga Liliana Clemente
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 365%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
21 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (25.00%)
En iyi işlem:
3 145.62 USD
En kötü işlem:
-2 577.99 USD
Brüt kâr:
15 739.74 USD (45 293 pips)
Brüt zarar:
-6 282.21 USD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (81.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 915.49 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.57%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
22 gün
Düzelme faktörü:
3.67
Alış işlemleri:
23 (82.14%)
Satış işlemleri:
5 (17.86%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
337.77 USD
Ortalama kâr:
749.51 USD
Ortalama zarar:
-897.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 673.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 577.99 USD (1)
Aylık büyüme:
42.75%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 611.71 USD
Maksimum:
2 577.99 USD (27.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.79% (1 680.29 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 20
BTCUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 9.3K
BTCUSD 141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
BTCUSD 45K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 145.62 USD
En kötü işlem: -2 578 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +81.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 673.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-7
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.12.12 04:10
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 3.99% of days out of the 652 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 04:10
80% of trades performed within 20 days. This comprises 3.07% of days out of the 652 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 04:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.31% of days out of 652 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 04:10
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.12 04:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.12 04:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 03:07
