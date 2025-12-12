SignauxSections
Olga Liliana Clemente

BITCOIN BIT

Olga Liliana Clemente
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 365%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
28
Bénéfice trades:
21 (75.00%)
Perte trades:
7 (25.00%)
Meilleure transaction:
3 145.62 USD
Pire transaction:
-2 577.99 USD
Bénéfice brut:
15 739.74 USD (45 293 pips)
Perte brute:
-6 282.21 USD
Gains consécutifs maximales:
9 (81.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 915.49 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
1.57%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
22 jours
Facteur de récupération:
3.67
Longs trades:
23 (82.14%)
Courts trades:
5 (17.86%)
Facteur de profit:
2.51
Rendement attendu:
337.77 USD
Bénéfice moyen:
749.51 USD
Perte moyenne:
-897.46 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1 673.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 577.99 USD (1)
Croissance mensuelle:
42.75%
Algo trading:
25%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 611.71 USD
Maximal:
2 577.99 USD (27.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.79% (1 680.29 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 20
BTCUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 9.3K
BTCUSD 141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
BTCUSD 45K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 145.62 USD
Pire transaction: -2 578 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +81.54 USD
Perte consécutive maximale: -1 673.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-7
0.00 × 1
Aucun avis
2025.12.12 04:10
