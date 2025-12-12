- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
21 (75.00%)
Loss Trade:
7 (25.00%)
Best Trade:
3 145.62 USD
Worst Trade:
-2 577.99 USD
Profitto lordo:
15 739.74 USD (45 293 pips)
Perdita lorda:
-6 282.21 USD
Vincite massime consecutive:
9 (81.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 915.49 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
1.57%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
22 giorni
Fattore di recupero:
3.67
Long Trade:
23 (82.14%)
Short Trade:
5 (17.86%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
337.77 USD
Profitto medio:
749.51 USD
Perdita media:
-897.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 673.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 577.99 USD (1)
Crescita mensile:
42.75%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 611.71 USD
Massimale:
2 577.99 USD (27.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.79% (1 680.29 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|20
|BTCUSD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|9.3K
|BTCUSD
|141
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|BTCUSD
|45K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 145.62 USD
Worst Trade: -2 578 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +81.54 USD
Massima perdita consecutiva: -1 673.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni