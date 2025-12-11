SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SNIPER
Luiz Renato Borges Silva

SNIPER

Luiz Renato Borges Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
24 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (29.41%)
En iyi işlem:
16.85 USD
En kötü işlem:
-13.97 USD
Brüt kâr:
141.08 USD (327 320 pips)
Brüt zarar:
-52.77 USD (143 952 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (22.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
32.03%
Maks. mevduat yükü:
4.37%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
6.32
Alış işlemleri:
34 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
2.60 USD
Ortalama kâr:
5.88 USD
Ortalama zarar:
-5.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-13.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.97 USD (1)
Aylık büyüme:
39.96%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.38 USD
Maksimum:
13.97 USD (4.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.78% (13.97 USD)
Varlığa göre:
1.14% (3.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 14
XAUUSD 12
BTCUSD 7
UK100 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 27
XAUUSD 45
BTCUSD 15
UK100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 27K
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 151K
UK100 109
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.85 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
18 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.12 00:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SNIPER
Ayda 50 USD
40%
0
0
USD
314
USD
1
97%
34
70%
32%
2.67
2.60
USD
5%
1:500
Kopyala

