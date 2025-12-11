- Büyüme
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
24 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (29.41%)
En iyi işlem:
16.85 USD
En kötü işlem:
-13.97 USD
Brüt kâr:
141.08 USD (327 320 pips)
Brüt zarar:
-52.77 USD (143 952 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (22.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
32.03%
Maks. mevduat yükü:
4.37%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
6.32
Alış işlemleri:
34 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
2.60 USD
Ortalama kâr:
5.88 USD
Ortalama zarar:
-5.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-13.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.97 USD (1)
Aylık büyüme:
39.96%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.38 USD
Maksimum:
13.97 USD (4.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.78% (13.97 USD)
Varlığa göre:
1.14% (3.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|14
|XAUUSD
|12
|BTCUSD
|7
|UK100
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|27
|XAUUSD
|45
|BTCUSD
|15
|UK100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|27K
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|151K
|UK100
|109
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.85 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
40%
0
0
USD
USD
314
USD
USD
1
97%
34
70%
32%
2.67
2.60
USD
USD
5%
1:500