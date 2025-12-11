SignauxSections
SNIPER
Luiz Renato Borges Silva

SNIPER

Luiz Renato Borges Silva
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 42%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
25 (71.42%)
Perte trades:
10 (28.57%)
Meilleure transaction:
16.85 USD
Pire transaction:
-13.97 USD
Bénéfice brut:
146.04 USD (376 870 pips)
Perte brute:
-52.77 USD (143 952 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (22.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
22.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
32.03%
Charge de dépôt maximale:
4.37%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
6.68
Longs trades:
35 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.77
Rendement attendu:
2.66 USD
Bénéfice moyen:
5.84 USD
Perte moyenne:
-5.28 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-13.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.97 USD (1)
Croissance mensuelle:
42.21%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.38 USD
Maximal:
13.97 USD (4.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.78% (13.97 USD)
Par fonds propres:
1.14% (3.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 14
XAUUSD 12
BTCUSD 8
UK100 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 27
XAUUSD 45
BTCUSD 20
UK100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC 27K
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 201K
UK100 109
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.85 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +22.00 USD
Perte consécutive maximale: -13.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
Aucun avis
2025.12.12 00:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
