Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 ChandonGroup-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 3 ICMarkets-Live07 0.64 × 22 Tickmill-Live 0.77 × 320 ICMarkets-Live12 1.17 × 719 Tickmill-Live02 1.19 × 495 ICMarkets-Live10 1.34 × 2851 TradersGlobalGroup-Live 1.50 × 2 ICMarketsSC-Live03 1.53 × 17 ICMarketsSC-Live15 1.81 × 217 ICMarketsSC-Live06 1.89 × 373 ICMarkets-Live19 1.90 × 3415 ICMarkets-Live22 2.00 × 6 ICMarkets-Live14 2.50 × 4 Alpari-Trade 2.73 × 218 ICMarketsSC-Live12 2.93 × 73 Tickmill-Live04 2.95 × 954 ICMarkets-Live15 3.00 × 2 TitanFX-03 3.00 × 4 Tickmill-Live10 3.85 × 433 AdmiralMarkets-Live 4.00 × 1 18 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou