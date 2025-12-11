- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
25 (71.42%)
Loss Trade:
10 (28.57%)
Best Trade:
16.85 USD
Worst Trade:
-13.97 USD
Profitto lordo:
146.04 USD (376 870 pips)
Perdita lorda:
-52.77 USD (143 952 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (22.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
32.03%
Massimo carico di deposito:
4.37%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.68
Long Trade:
35 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
2.66 USD
Profitto medio:
5.84 USD
Perdita media:
-5.28 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.97 USD (1)
Crescita mensile:
42.21%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.38 USD
Massimale:
13.97 USD (4.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.78% (13.97 USD)
Per equità:
1.14% (3.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|14
|XAUUSD
|12
|BTCUSD
|8
|UK100
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|27
|XAUUSD
|45
|BTCUSD
|20
|UK100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|27K
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|201K
|UK100
|109
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.85 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.00 USD
Massima perdita consecutiva: -13.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
