Luiz Renato Borges Silva

SNIPER

Luiz Renato Borges Silva
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 42%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
25 (71.42%)
Loss Trade:
10 (28.57%)
Best Trade:
16.85 USD
Worst Trade:
-13.97 USD
Profitto lordo:
146.04 USD (376 870 pips)
Perdita lorda:
-52.77 USD (143 952 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (22.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
32.03%
Massimo carico di deposito:
4.37%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.68
Long Trade:
35 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
2.66 USD
Profitto medio:
5.84 USD
Perdita media:
-5.28 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.97 USD (1)
Crescita mensile:
42.21%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.38 USD
Massimale:
13.97 USD (4.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.78% (13.97 USD)
Per equità:
1.14% (3.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 14
XAUUSD 12
BTCUSD 8
UK100 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 27
XAUUSD 45
BTCUSD 20
UK100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 27K
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 201K
UK100 109
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.85 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +22.00 USD
Massima perdita consecutiva: -13.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
18 più
Non ci sono recensioni
2025.12.12 00:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
