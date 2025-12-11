- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
21 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
641.10 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
5 376.90 USD (53 761 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
21 (5 376.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 376.90 USD (21)
Sharpe oranı:
1.64
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.63%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
21 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
256.04 USD
Ortalama kâr:
256.04 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
16.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
5.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
54K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.16 × 31
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|6.25 × 4
|
FBS-Real-10
|7.17 × 12
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
İnceleme yok
