Muhammad Hanapi

Mas Hanapi

Muhammad Hanapi
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 28%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
36 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
641.10 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
8 461.00 USD (84 593 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (8 461.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 461.00 USD (36)
Índice de Sharpe:
1.47
Atividade de negociação:
37.35%
Depósito máximo carregado:
4.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
36 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
235.03 USD
Lucro médio:
235.03 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
25.55%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.68% (988.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 8.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 85K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +641.10 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +8 461.00 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Sem comentários
2025.12.23 22:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 13:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 13:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
