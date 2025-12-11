СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Mas Hanapi
Muhammad Hanapi

Mas Hanapi

Muhammad Hanapi
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 27%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
34 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
641.10 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
8 181.80 USD (81 803 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
34 (8 181.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 181.80 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
1.50
Торговая активность:
27.29%
Макс. загрузка депозита:
4.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
34 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
240.64 USD
Средняя прибыль:
240.64 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
24.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.68% (988.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 8.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 82K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +641.10 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +8 181.80 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
Нет отзывов
2025.12.23 22:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 13:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 13:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
