- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
5.80 USD
En kötü işlem:
-2.08 USD
Brüt kâr:
14.30 USD (1 137 pips)
Brüt zarar:
-2.08 USD (211 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (9.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.49 USD (4)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.88
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
6.88
Beklenen getiri:
1.36 USD
Ortalama kâr:
1.79 USD
Ortalama zarar:
-2.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.08 USD (1)
Aylık büyüme:
2.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.08 USD (0.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|926
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.80 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 30
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 4
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 35
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
İnceleme yok