Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
5.80 USD
Worst Trade:
-2.08 USD
Profitto lordo:
14.30 USD (1 137 pips)
Perdita lorda:
-2.08 USD (211 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (9.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.88
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
6.88
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
1.79 USD
Perdita media:
-2.08 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.08 USD (1)
Crescita mensile:
2.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.08 USD (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|926
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Best Trade: +5.80 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.49 USD
Massima perdita consecutiva: -2.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 30
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 4
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 35
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
