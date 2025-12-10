- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
265.52 USD
En kötü işlem:
-400.38 USD
Brüt kâr:
283.03 USD (177 pips)
Brüt zarar:
-416.80 USD (191 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (283.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
283.03 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-44.59 USD
Ortalama kâr:
141.52 USD
Ortalama zarar:
-416.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-400.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-400.38 USD (1)
Aylık büyüme:
0.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
133.77 USD
Maksimum:
408.08 USD (32.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-134
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +265.52 USD
En kötü işlem: -400 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +283.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -400.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
VantageFX-Live
|0.94 × 17
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
