SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EAInd05C
Luo Tiger

EAInd05C

Luo Tiger
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
265.52 USD
En kötü işlem:
-400.38 USD
Brüt kâr:
283.03 USD (177 pips)
Brüt zarar:
-416.80 USD (191 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (283.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
283.03 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-44.59 USD
Ortalama kâr:
141.52 USD
Ortalama zarar:
-416.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-400.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-400.38 USD (1)
Aylık büyüme:
0.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
133.77 USD
Maksimum:
408.08 USD (32.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -134
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +265.52 USD
En kötü işlem: -400 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +283.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -400.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1285
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 155
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
VantageFX-Live
0.94 × 17
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.19 × 960
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Darwinex-Live
1.43 × 56
Exness-MT5Real6
1.60 × 10
38 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
An Efficient strategy
İnceleme yok
2025.12.10 08:25
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.10 08:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 08:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.10 08:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol