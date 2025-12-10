- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
4 (44.44%)
Убыточных трейдов:
5 (55.56%)
Лучший трейд:
457.27 USD
Худший трейд:
-435.75 USD
Общая прибыль:
1 125.43 USD (606 pips)
Общий убыток:
-1 151.23 USD (808 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (283.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
457.27 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
20.83%
Макс. загрузка депозита:
26.56%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.03
Длинных трейдов:
2 (22.22%)
Коротких трейдов:
7 (77.78%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-2.87 USD
Средняя прибыль:
281.36 USD
Средний убыток:
-230.25 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-985.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-985.49 USD (4)
Прирост в месяц:
1.22%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
740.45 USD
Максимальная:
1 014.76 USD (79.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.81% (1 007.86 USD)
По эквити:
6.12% (589.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-202
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +457.27 USD
Худший трейд: -436 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +283.03 USD
Макс. убыток в серии: -985.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1285
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
VantageFX-Live
|0.94 × 17
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
еще 38...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
An Efficient strategy
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
66%
9
44%
21%
0.97
-2.87
USD
USD
10%
1:100