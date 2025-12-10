SegnaliSezioni
Luo Tiger

EAInd05C

Luo Tiger
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
265.52 USD
Worst Trade:
-400.38 USD
Profitto lordo:
283.03 USD (177 pips)
Perdita lorda:
-416.80 USD (191 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (283.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
283.03 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-44.59 USD
Profitto medio:
141.52 USD
Perdita media:
-416.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-400.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-400.38 USD (1)
Crescita mensile:
0.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
133.77 USD
Massimale:
408.08 USD (32.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -134
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +265.52 USD
Worst Trade: -400 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +283.03 USD
Massima perdita consecutiva: -400.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1285
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 155
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
VantageFX-Live
0.94 × 17
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.19 × 960
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Darwinex-Live
1.43 × 56
Exness-MT5Real6
1.60 × 10
38 più
2025.12.10 08:25
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.10 08:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 08:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.10 08:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
