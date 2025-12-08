SinyallerBölümler
ALESSANDRO DI MAURO

AXI 1

ALESSANDRO DI MAURO
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
0%
Axi-US05-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
53 (52.47%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (47.52%)
En iyi işlem:
84.09 USD
En kötü işlem:
-29.56 USD
Brüt kâr:
726.08 USD (136 461 pips)
Brüt zarar:
-279.47 USD (40 926 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (47.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.21 USD (5)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.30%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
15 gün
Düzelme faktörü:
7.46
Alış işlemleri:
64 (63.37%)
Satış işlemleri:
37 (36.63%)
Kâr faktörü:
2.60
Beklenen getiri:
4.42 USD
Ortalama kâr:
13.70 USD
Ortalama zarar:
-5.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.84 USD (3)
Aylık büyüme:
2.27%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.62 USD
Maksimum:
59.84 USD (1.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDJPY.pro 27
EURUSD.pro 18
EURGBP.pro 14
USDMXN.pro 13
GBPCHF.pro 13
USDJPY.pro 6
AUDJPY.pro 5
CADCHF.pro 4
USDCHF.pro 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDJPY.pro 166
EURUSD.pro 4
EURGBP.pro 130
USDMXN.pro 57
GBPCHF.pro -6
USDJPY.pro 55
AUDJPY.pro 13
CADCHF.pro 20
USDCHF.pro 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDJPY.pro -2.1K
EURUSD.pro 456
EURGBP.pro 2.9K
USDMXN.pro 84K
GBPCHF.pro -3.6K
USDJPY.pro 7.8K
AUDJPY.pro 1.7K
CADCHF.pro 62
USDCHF.pro 507
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +84.09 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +47.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

vv
İnceleme yok
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 6.78% of days out of the 398 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.02% of days out of the 398 days of the signal's entire lifetime.
