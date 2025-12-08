SegnaliSezioni
ALESSANDRO DI MAURO

AXI 1

ALESSANDRO DI MAURO
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Axi-US05-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
101
Profit Trade:
53 (52.47%)
Loss Trade:
48 (47.52%)
Best Trade:
84.09 USD
Worst Trade:
-29.56 USD
Profitto lordo:
726.08 USD (136 461 pips)
Perdita lorda:
-279.47 USD (40 926 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (47.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.21 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.30%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
7.46
Long Trade:
64 (63.37%)
Short Trade:
37 (36.63%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
4.42 USD
Profitto medio:
13.70 USD
Perdita media:
-5.82 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.84 USD (3)
Crescita mensile:
2.27%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.62 USD
Massimale:
59.84 USD (1.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY.pro 27
EURUSD.pro 18
EURGBP.pro 14
USDMXN.pro 13
GBPCHF.pro 13
USDJPY.pro 6
AUDJPY.pro 5
CADCHF.pro 4
USDCHF.pro 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY.pro 166
EURUSD.pro 4
EURGBP.pro 130
USDMXN.pro 57
GBPCHF.pro -6
USDJPY.pro 55
AUDJPY.pro 13
CADCHF.pro 20
USDCHF.pro 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY.pro -2.1K
EURUSD.pro 456
EURGBP.pro 2.9K
USDMXN.pro 84K
GBPCHF.pro -3.6K
USDJPY.pro 7.8K
AUDJPY.pro 1.7K
CADCHF.pro 62
USDCHF.pro 507
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +84.09 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +47.65 USD
Massima perdita consecutiva: -1.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

vv
Non ci sono recensioni
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 6.78% of days out of the 398 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.02% of days out of the 398 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AXI 1
30USD al mese
0%
0
0
USD
2.9K
USD
57
0%
101
52%
100%
2.59
4.42
USD
0%
1:100
Copia

