ALESSANDRO DI MAURO

AXI 1

ALESSANDRO DI MAURO
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Axi-US05-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
101
Bénéfice trades:
53 (52.47%)
Perte trades:
48 (47.52%)
Meilleure transaction:
84.09 USD
Pire transaction:
-29.56 USD
Bénéfice brut:
726.08 USD (136 461 pips)
Perte brute:
-279.47 USD (40 926 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (47.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
134.21 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.30%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
15 jours
Facteur de récupération:
7.46
Longs trades:
64 (63.37%)
Courts trades:
37 (36.63%)
Facteur de profit:
2.60
Rendement attendu:
4.42 USD
Bénéfice moyen:
13.70 USD
Perte moyenne:
-5.82 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-59.84 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.27%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.62 USD
Maximal:
59.84 USD (1.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDJPY.pro 27
EURUSD.pro 18
EURGBP.pro 14
USDMXN.pro 13
GBPCHF.pro 13
USDJPY.pro 6
AUDJPY.pro 5
CADCHF.pro 4
USDCHF.pro 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDJPY.pro 166
EURUSD.pro 4
EURGBP.pro 130
USDMXN.pro 57
GBPCHF.pro -6
USDJPY.pro 55
AUDJPY.pro 13
CADCHF.pro 20
USDCHF.pro 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDJPY.pro -2.1K
EURUSD.pro 456
EURGBP.pro 2.9K
USDMXN.pro 84K
GBPCHF.pro -3.6K
USDJPY.pro 7.8K
AUDJPY.pro 1.7K
CADCHF.pro 62
USDCHF.pro 507
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +84.09 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +47.65 USD
Perte consécutive maximale: -1.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US05-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

vv
Aucun avis
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 6.78% of days out of the 398 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.02% of days out of the 398 days of the signal's entire lifetime.
