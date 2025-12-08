SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Magic Sand Xausud
Reni

Magic Sand Xausud

Reni
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
84 (81.55%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (18.45%)
En iyi işlem:
1 385.45 USD
En kötü işlem:
-97.23 USD
Brüt kâr:
3 208.14 USD (61 608 pips)
Brüt zarar:
-384.88 USD (31 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (98.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 767.61 USD (10)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.63%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
110
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.79
Alış işlemleri:
59 (57.28%)
Satış işlemleri:
44 (42.72%)
Kâr faktörü:
8.34
Beklenen getiri:
27.41 USD
Ortalama kâr:
38.19 USD
Ortalama zarar:
-20.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-321.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-321.02 USD (5)
Aylık büyüme:
201.66%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
321.02 USD (9.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.68% (71.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 41
EURUSD 32
XAUUSD 27
archived 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 59
EURUSD 56
XAUUSD 972
archived 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.2K
EURUSD 4.8K
XAUUSD 22K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 385.45 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +98.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -321.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 17
RistonCapital-Real
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
VARIANSE-Main
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
FTT-Live2
0.00 × 2
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
UAG-Live
0.00 × 2
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
FXCC1-Live
0.00 × 3
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.12.08 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Magic Sand Xausud
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
4.2K
USD
4
97%
103
81%
100%
8.33
27.41
USD
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.