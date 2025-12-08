- Büyüme
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
84 (81.55%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (18.45%)
En iyi işlem:
1 385.45 USD
En kötü işlem:
-97.23 USD
Brüt kâr:
3 208.14 USD (61 608 pips)
Brüt zarar:
-384.88 USD (31 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (98.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 767.61 USD (10)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.63%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
110
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.79
Alış işlemleri:
59 (57.28%)
Satış işlemleri:
44 (42.72%)
Kâr faktörü:
8.34
Beklenen getiri:
27.41 USD
Ortalama kâr:
38.19 USD
Ortalama zarar:
-20.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-321.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-321.02 USD (5)
Aylık büyüme:
201.66%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
321.02 USD (9.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.68% (71.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|41
|EURUSD
|32
|XAUUSD
|27
|archived
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|59
|EURUSD
|56
|XAUUSD
|972
|archived
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|4.8K
|XAUUSD
|22K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 385.45 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +98.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -321.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 17
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
UAG-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
