Reni

Magic Sand Xausud

Reni
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
103
Bénéfice trades:
84 (81.55%)
Perte trades:
19 (18.45%)
Meilleure transaction:
1 385.45 USD
Pire transaction:
-97.23 USD
Bénéfice brut:
3 208.14 USD (61 608 pips)
Perte brute:
-384.88 USD (31 444 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (98.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 767.61 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.63%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
110
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.79
Longs trades:
59 (57.28%)
Courts trades:
44 (42.72%)
Facteur de profit:
8.34
Rendement attendu:
27.41 USD
Bénéfice moyen:
38.19 USD
Perte moyenne:
-20.26 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-321.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-321.02 USD (5)
Croissance mensuelle:
201.66%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
321.02 USD (9.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.68% (71.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 41
EURUSD 32
XAUUSD 27
archived 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 59
EURUSD 56
XAUUSD 972
archived 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 3.2K
EURUSD 4.8K
XAUUSD 22K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 385.45 USD
Pire transaction: -97 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +98.36 USD
Perte consécutive maximale: -321.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 17
RistonCapital-Real
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
VARIANSE-Main
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
FTT-Live2
0.00 × 2
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
UAG-Live
0.00 × 2
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
FXCC1-Live
0.00 × 3
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
377 plus...
Aucun avis
2025.12.08 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.