Reni

Magic Sand Xausud

Reni
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
103
Profit Trade:
84 (81.55%)
Loss Trade:
19 (18.45%)
Best Trade:
1 385.45 USD
Worst Trade:
-97.23 USD
Profitto lordo:
3 208.14 USD (61 608 pips)
Perdita lorda:
-384.88 USD (31 444 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (98.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 767.61 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.62%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
110
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.79
Long Trade:
59 (57.28%)
Short Trade:
44 (42.72%)
Fattore di profitto:
8.34
Profitto previsto:
27.41 USD
Profitto medio:
38.19 USD
Perdita media:
-20.26 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-321.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-321.02 USD (5)
Crescita mensile:
201.66%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
321.02 USD (9.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.59% (67.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 41
EURUSD 32
XAUUSD 27
archived 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 59
EURUSD 56
XAUUSD 972
archived 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.2K
EURUSD 4.8K
XAUUSD 22K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 385.45 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +98.36 USD
Massima perdita consecutiva: -321.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 17
RistonCapital-Real
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 4
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
VARIANSE-Main
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
FTT-Live2
0.00 × 2
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
UAG-Live
0.00 × 2
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
FXCC1-Live
0.00 × 3
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
377 più
Non ci sono recensioni
2025.12.08 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
