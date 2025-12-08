- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
103
Profit Trade:
84 (81.55%)
Loss Trade:
19 (18.45%)
Best Trade:
1 385.45 USD
Worst Trade:
-97.23 USD
Profitto lordo:
3 208.14 USD (61 608 pips)
Perdita lorda:
-384.88 USD (31 444 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (98.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 767.61 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.62%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
110
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.79
Long Trade:
59 (57.28%)
Short Trade:
44 (42.72%)
Fattore di profitto:
8.34
Profitto previsto:
27.41 USD
Profitto medio:
38.19 USD
Perdita media:
-20.26 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-321.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-321.02 USD (5)
Crescita mensile:
201.66%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
321.02 USD (9.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.59% (67.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|41
|EURUSD
|32
|XAUUSD
|27
|archived
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|59
|EURUSD
|56
|XAUUSD
|972
|archived
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|4.8K
|XAUUSD
|22K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 385.45 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +98.36 USD
Massima perdita consecutiva: -321.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 17
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
UAG-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
