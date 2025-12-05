- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
77 (72.64%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (27.36%)
En iyi işlem:
13.06 USD
En kötü işlem:
-51.50 USD
Brüt kâr:
313.17 USD (49 579 pips)
Brüt zarar:
-160.78 USD (56 896 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (150.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.28 USD (36)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.62%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
74 (69.81%)
Satış işlemleri:
32 (30.19%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.44 USD
Ortalama kâr:
4.07 USD
Ortalama zarar:
-5.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-15.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.50 USD (1)
Aylık büyüme:
3.23%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.06 USD
Maksimum:
51.50 USD (11.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
20.17% (91.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|16
|USDCHF
|14
|AUDCHF
|10
|EURUSD
|7
|EURGBP
|7
|USDJPY
|6
|EURCHF
|6
|USDCAD
|5
|Jp225Jun24
|4
|GBPUSD
|4
|CADJPY
|4
|EURCAD
|4
|CADCHF
|3
|Jp225
|3
|AUDUSD
|2
|UsaTec
|2
|UsaTecJun24
|2
|GBPCAD
|2
|Bra50Aug24
|1
|Bra50
|1
|NZDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|23
|USDCHF
|53
|AUDCHF
|38
|EURUSD
|3
|EURGBP
|4
|USDJPY
|-12
|EURCHF
|10
|USDCAD
|2
|Jp225Jun24
|-10
|GBPUSD
|0
|CADJPY
|15
|EURCAD
|16
|CADCHF
|-10
|Jp225
|-15
|AUDUSD
|4
|UsaTec
|1
|UsaTecJun24
|18
|GBPCAD
|16
|Bra50Aug24
|-4
|Bra50
|-3
|NZDJPY
|-3
|NZDCAD
|2
|GBPAUD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|700
|USDCHF
|3.1K
|AUDCHF
|3.1K
|EURUSD
|341
|EURGBP
|355
|USDJPY
|-1.2K
|EURCHF
|716
|USDCAD
|342
|Jp225Jun24
|-200
|GBPUSD
|3
|CADJPY
|2.3K
|EURCAD
|2.2K
|CADCHF
|-516
|Jp225
|-29K
|AUDUSD
|228
|UsaTec
|428
|UsaTecJun24
|8.8K
|GBPCAD
|2.2K
|Bra50Aug24
|-495
|Bra50
|-465
|NZDJPY
|-427
|NZDCAD
|241
|GBPAUD
|442
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.06 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +150.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 4
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.14 × 7
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.31 × 124
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.40 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|0.46 × 82
|
TickmillUK-Live
|0.57 × 7
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 20
|
ICMarkets-MT5
|0.98 × 151
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ActivTradesMarkets-Server
|1.35 × 48
|
Ava-Real 1-MT5
|1.38 × 8
|
ActivTradesCorp-Server
|1.44 × 32662
|
GOMarketsMU-Live
|1.89 × 36
|
GBEbrokers-LIVE
|2.43 × 7
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
Eightcap-Live
|2.62 × 13
|
Valutrades-Live
|3.29 × 7
Sinal desde 2024
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
452
USD
USD
81
0%
106
72%
100%
1.94
1.44
USD
USD
20%
1:200