SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Rafael Simione Poppe
Rafael Simione Poppe

Rafael Simione Poppe

Rafael Simione Poppe
0 inceleme
Güvenilirlik
81 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ActivTradesCorp-Server
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
77 (72.64%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (27.36%)
En iyi işlem:
13.06 USD
En kötü işlem:
-51.50 USD
Brüt kâr:
313.17 USD (49 579 pips)
Brüt zarar:
-160.78 USD (56 896 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (150.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.28 USD (36)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.62%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
74 (69.81%)
Satış işlemleri:
32 (30.19%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.44 USD
Ortalama kâr:
4.07 USD
Ortalama zarar:
-5.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-15.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.50 USD (1)
Aylık büyüme:
3.23%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.06 USD
Maksimum:
51.50 USD (11.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
20.17% (91.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF 16
USDCHF 14
AUDCHF 10
EURUSD 7
EURGBP 7
USDJPY 6
EURCHF 6
USDCAD 5
Jp225Jun24 4
GBPUSD 4
CADJPY 4
EURCAD 4
CADCHF 3
Jp225 3
AUDUSD 2
UsaTec 2
UsaTecJun24 2
GBPCAD 2
Bra50Aug24 1
Bra50 1
NZDJPY 1
NZDCAD 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF 23
USDCHF 53
AUDCHF 38
EURUSD 3
EURGBP 4
USDJPY -12
EURCHF 10
USDCAD 2
Jp225Jun24 -10
GBPUSD 0
CADJPY 15
EURCAD 16
CADCHF -10
Jp225 -15
AUDUSD 4
UsaTec 1
UsaTecJun24 18
GBPCAD 16
Bra50Aug24 -4
Bra50 -3
NZDJPY -3
NZDCAD 2
GBPAUD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF 700
USDCHF 3.1K
AUDCHF 3.1K
EURUSD 341
EURGBP 355
USDJPY -1.2K
EURCHF 716
USDCAD 342
Jp225Jun24 -200
GBPUSD 3
CADJPY 2.3K
EURCAD 2.2K
CADCHF -516
Jp225 -29K
AUDUSD 228
UsaTec 428
UsaTecJun24 8.8K
GBPCAD 2.2K
Bra50Aug24 -495
Bra50 -465
NZDJPY -427
NZDCAD 241
GBPAUD 442
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.06 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +150.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5
0.00 × 4
StriforSVG-Live
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.14 × 7
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
ICMarketsSC-MT5-2
0.31 × 124
SMCapitalMarkets-Live2
0.40 × 5
AdmiralMarkets-Live
0.46 × 82
TickmillUK-Live
0.57 × 7
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 20
ICMarkets-MT5
0.98 × 151
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ActivTradesMarkets-Server
1.35 × 48
Ava-Real 1-MT5
1.38 × 8
ActivTradesCorp-Server
1.44 × 32662
GOMarketsMU-Live
1.89 × 36
GBEbrokers-LIVE
2.43 × 7
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Eightcap-Live
2.62 × 13
Valutrades-Live
3.29 × 7
11 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinal desde 2024
İnceleme yok
2025.12.05 13:42
Trading operations on the account were performed for only 63 days. This comprises 11.09% of days out of the 568 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 13:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.05 13:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rafael Simione Poppe
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
452
USD
81
0%
106
72%
100%
1.94
1.44
USD
20%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.