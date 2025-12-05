SignauxSections
0 avis
Fiabilité
81 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
106
Bénéfice trades:
77 (72.64%)
Perte trades:
29 (27.36%)
Meilleure transaction:
13.06 USD
Pire transaction:
-51.50 USD
Bénéfice brut:
313.17 USD (49 579 pips)
Perte brute:
-160.78 USD (56 896 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (150.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
150.28 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.62%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
2.96
Longs trades:
74 (69.81%)
Courts trades:
32 (30.19%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
1.44 USD
Bénéfice moyen:
4.07 USD
Perte moyenne:
-5.54 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-15.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-51.50 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.23%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.06 USD
Maximal:
51.50 USD (11.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
20.17% (91.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCHF 16
USDCHF 14
AUDCHF 10
EURUSD 7
EURGBP 7
USDJPY 6
EURCHF 6
USDCAD 5
Jp225Jun24 4
GBPUSD 4
CADJPY 4
EURCAD 4
CADCHF 3
Jp225 3
AUDUSD 2
UsaTec 2
UsaTecJun24 2
GBPCAD 2
Bra50Aug24 1
Bra50 1
NZDJPY 1
NZDCAD 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCHF 23
USDCHF 53
AUDCHF 38
EURUSD 3
EURGBP 4
USDJPY -12
EURCHF 10
USDCAD 2
Jp225Jun24 -10
GBPUSD 0
CADJPY 15
EURCAD 16
CADCHF -10
Jp225 -15
AUDUSD 4
UsaTec 1
UsaTecJun24 18
GBPCAD 16
Bra50Aug24 -4
Bra50 -3
NZDJPY -3
NZDCAD 2
GBPAUD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCHF 700
USDCHF 3.1K
AUDCHF 3.1K
EURUSD 341
EURGBP 355
USDJPY -1.2K
EURCHF 716
USDCAD 342
Jp225Jun24 -200
GBPUSD 3
CADJPY 2.3K
EURCAD 2.2K
CADCHF -516
Jp225 -29K
AUDUSD 228
UsaTec 428
UsaTecJun24 8.8K
GBPCAD 2.2K
Bra50Aug24 -495
Bra50 -465
NZDJPY -427
NZDCAD 241
GBPAUD 442
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5
0.00 × 4
StriforSVG-Live
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.14 × 7
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
ICMarketsSC-MT5-2
0.31 × 124
SMCapitalMarkets-Live2
0.40 × 5
AdmiralMarkets-Live
0.46 × 82
TickmillUK-Live
0.57 × 7
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 20
ICMarkets-MT5
0.98 × 151
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ActivTradesMarkets-Server
1.35 × 48
Ava-Real 1-MT5
1.38 × 8
ActivTradesCorp-Server
1.44 × 32662
GOMarketsMU-Live
1.89 × 36
GBEbrokers-LIVE
2.43 × 7
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Eightcap-Live
2.62 × 13
Valutrades-Live
3.29 × 7
11 plus...
Sinal desde 2024
Aucun avis
2025.12.05 13:42
Trading operations on the account were performed for only 63 days. This comprises 11.09% of days out of the 568 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 13:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.05 13:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
