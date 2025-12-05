- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
77 (72.64%)
Loss Trade:
29 (27.36%)
Best Trade:
13.06 USD
Worst Trade:
-51.50 USD
Profitto lordo:
313.17 USD (49 579 pips)
Perdita lorda:
-160.78 USD (56 896 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (150.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.28 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.62%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
74 (69.81%)
Short Trade:
32 (30.19%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
4.07 USD
Perdita media:
-5.54 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-15.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.50 USD (1)
Crescita mensile:
3.23%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.06 USD
Massimale:
51.50 USD (11.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
20.17% (91.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|16
|USDCHF
|14
|AUDCHF
|10
|EURUSD
|7
|EURGBP
|7
|USDJPY
|6
|EURCHF
|6
|USDCAD
|5
|Jp225Jun24
|4
|GBPUSD
|4
|CADJPY
|4
|EURCAD
|4
|CADCHF
|3
|Jp225
|3
|AUDUSD
|2
|UsaTec
|2
|UsaTecJun24
|2
|GBPCAD
|2
|Bra50Aug24
|1
|Bra50
|1
|NZDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|23
|USDCHF
|53
|AUDCHF
|38
|EURUSD
|3
|EURGBP
|4
|USDJPY
|-12
|EURCHF
|10
|USDCAD
|2
|Jp225Jun24
|-10
|GBPUSD
|0
|CADJPY
|15
|EURCAD
|16
|CADCHF
|-10
|Jp225
|-15
|AUDUSD
|4
|UsaTec
|1
|UsaTecJun24
|18
|GBPCAD
|16
|Bra50Aug24
|-4
|Bra50
|-3
|NZDJPY
|-3
|NZDCAD
|2
|GBPAUD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|700
|USDCHF
|3.1K
|AUDCHF
|3.1K
|EURUSD
|341
|EURGBP
|355
|USDJPY
|-1.2K
|EURCHF
|716
|USDCAD
|342
|Jp225Jun24
|-200
|GBPUSD
|3
|CADJPY
|2.3K
|EURCAD
|2.2K
|CADCHF
|-516
|Jp225
|-29K
|AUDUSD
|228
|UsaTec
|428
|UsaTecJun24
|8.8K
|GBPCAD
|2.2K
|Bra50Aug24
|-495
|Bra50
|-465
|NZDJPY
|-427
|NZDCAD
|241
|GBPAUD
|442
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.06 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +150.28 USD
Massima perdita consecutiva: -15.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 4
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.14 × 7
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.32 × 123
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.40 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|0.46 × 82
|
TickmillUK-Live
|0.57 × 7
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 20
|
ICMarkets-MT5
|0.98 × 151
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ActivTradesMarkets-Server
|1.35 × 48
|
Ava-Real 1-MT5
|1.38 × 8
|
ActivTradesCorp-Server
|1.44 × 32662
|
GOMarketsMU-Live
|1.89 × 36
|
GBEbrokers-LIVE
|2.43 × 7
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
Eightcap-Live
|2.62 × 13
|
Valutrades-Live
|3.29 × 7
11 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Sinal desde 2024
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
452
USD
USD
81
0%
106
72%
100%
1.94
1.44
USD
USD
20%
1:200