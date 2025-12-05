SegnaliSezioni
Rafael Simione Poppe

0 recensioni
Affidabilità
81 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
77 (72.64%)
Loss Trade:
29 (27.36%)
Best Trade:
13.06 USD
Worst Trade:
-51.50 USD
Profitto lordo:
313.17 USD (49 579 pips)
Perdita lorda:
-160.78 USD (56 896 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (150.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.28 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.62%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
74 (69.81%)
Short Trade:
32 (30.19%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
4.07 USD
Perdita media:
-5.54 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-15.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.50 USD (1)
Crescita mensile:
3.23%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.06 USD
Massimale:
51.50 USD (11.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
20.17% (91.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 16
USDCHF 14
AUDCHF 10
EURUSD 7
EURGBP 7
USDJPY 6
EURCHF 6
USDCAD 5
Jp225Jun24 4
GBPUSD 4
CADJPY 4
EURCAD 4
CADCHF 3
Jp225 3
AUDUSD 2
UsaTec 2
UsaTecJun24 2
GBPCAD 2
Bra50Aug24 1
Bra50 1
NZDJPY 1
NZDCAD 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF 23
USDCHF 53
AUDCHF 38
EURUSD 3
EURGBP 4
USDJPY -12
EURCHF 10
USDCAD 2
Jp225Jun24 -10
GBPUSD 0
CADJPY 15
EURCAD 16
CADCHF -10
Jp225 -15
AUDUSD 4
UsaTec 1
UsaTecJun24 18
GBPCAD 16
Bra50Aug24 -4
Bra50 -3
NZDJPY -3
NZDCAD 2
GBPAUD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF 700
USDCHF 3.1K
AUDCHF 3.1K
EURUSD 341
EURGBP 355
USDJPY -1.2K
EURCHF 716
USDCAD 342
Jp225Jun24 -200
GBPUSD 3
CADJPY 2.3K
EURCAD 2.2K
CADCHF -516
Jp225 -29K
AUDUSD 228
UsaTec 428
UsaTecJun24 8.8K
GBPCAD 2.2K
Bra50Aug24 -495
Bra50 -465
NZDJPY -427
NZDCAD 241
GBPAUD 442
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.06 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +150.28 USD
Massima perdita consecutiva: -15.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5
0.00 × 4
StriforSVG-Live
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.14 × 7
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
ICMarketsSC-MT5-2
0.32 × 123
SMCapitalMarkets-Live2
0.40 × 5
AdmiralMarkets-Live
0.46 × 82
TickmillUK-Live
0.57 × 7
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 20
ICMarkets-MT5
0.98 × 151
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ActivTradesMarkets-Server
1.35 × 48
Ava-Real 1-MT5
1.38 × 8
ActivTradesCorp-Server
1.44 × 32662
GOMarketsMU-Live
1.89 × 36
GBEbrokers-LIVE
2.43 × 7
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Eightcap-Live
2.62 × 13
Valutrades-Live
3.29 × 7
11 più
Sinal desde 2024
Non ci sono recensioni
2025.12.05 13:42
Trading operations on the account were performed for only 63 days. This comprises 11.09% of days out of the 568 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 13:42
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.05 13:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rafael Simione Poppe
30USD al mese
0%
0
0
USD
452
USD
81
0%
106
72%
100%
1.94
1.44
USD
20%
1:200
Copia

