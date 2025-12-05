SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jago Forex Automation 6
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 6

Muchamad Isya Rafiqi
0 inceleme
66 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -59%
FBS-Real-6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
69 (79.31%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (20.69%)
En iyi işlem:
822.00 USD
En kötü işlem:
-2 289.47 USD
Brüt kâr:
4 105.36 USD (26 080 pips)
Brüt zarar:
-8 582.21 USD (7 901 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (126.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 150.18 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
77.07%
Maks. mevduat yükü:
0.11%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
75 (86.21%)
Satış işlemleri:
12 (13.79%)
Kâr faktörü:
0.48
Beklenen getiri:
-51.46 USD
Ortalama kâr:
59.50 USD
Ortalama zarar:
-476.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-5 312.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 312.83 USD (5)
Aylık büyüme:
1.31%
Yıllık tahmin:
15.95%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 849.23 USD
Maksimum:
5 429.38 USD (41.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.00% (5 261.41 USD)
Varlığa göre:
0.39% (94.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 43
NZDUSD 20
archived 17
EURAUD 4
GBPJPY 2
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2K
NZDUSD 122
archived -3.6K
EURAUD -3K
GBPJPY -5
EURUSD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
NZDUSD 3.1K
archived 0
EURAUD -4.9K
GBPJPY -697
EURUSD -390
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +822.00 USD
En kötü işlem: -2 289 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +126.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 312.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMT-Server
0.00 × 18
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
Axi-US09-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 3
Exness-Real28
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
WetradeInternational-Live
0.00 × 10
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 2
YuloTrading-Live
0.00 × 8
Axi-US07-Live
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
242 daha fazla...
My Account
İnceleme yok
2025.12.05 14:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 13:42
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 5.88% of days out of the 459 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 13:42
80% of trades performed within 13 days. This comprises 2.83% of days out of the 459 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Jago Forex Automation 6
Ayda 30 USD
-59%
0
0
USD
24K
USD
66
65%
87
79%
77%
0.47
-51.46
USD
63%
1:100
