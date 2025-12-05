- Büyüme
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
69 (79.31%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (20.69%)
En iyi işlem:
822.00 USD
En kötü işlem:
-2 289.47 USD
Brüt kâr:
4 105.36 USD (26 080 pips)
Brüt zarar:
-8 582.21 USD (7 901 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (126.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 150.18 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
77.07%
Maks. mevduat yükü:
0.11%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
75 (86.21%)
Satış işlemleri:
12 (13.79%)
Kâr faktörü:
0.48
Beklenen getiri:
-51.46 USD
Ortalama kâr:
59.50 USD
Ortalama zarar:
-476.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-5 312.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 312.83 USD (5)
Aylık büyüme:
1.31%
Yıllık tahmin:
15.95%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 849.23 USD
Maksimum:
5 429.38 USD (41.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.00% (5 261.41 USD)
Varlığa göre:
0.39% (94.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|NZDUSD
|20
|archived
|17
|EURAUD
|4
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2K
|NZDUSD
|122
|archived
|-3.6K
|EURAUD
|-3K
|GBPJPY
|-5
|EURUSD
|-4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|NZDUSD
|3.1K
|archived
|0
|EURAUD
|-4.9K
|GBPJPY
|-697
|EURUSD
|-390
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +822.00 USD
En kötü işlem: -2 289 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +126.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 312.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 10
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 2
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 8
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-59%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
66
65%
87
79%
77%
0.47
-51.46
USD
USD
63%
1:100