Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 6

Muchamad Isya Rafiqi
0 avis
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -59%
FBS-Real-6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
87
Bénéfice trades:
69 (79.31%)
Perte trades:
18 (20.69%)
Meilleure transaction:
822.00 USD
Pire transaction:
-2 289.47 USD
Bénéfice brut:
4 105.36 USD (26 080 pips)
Perte brute:
-8 582.21 USD (7 901 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (126.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 150.18 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
69.33%
Charge de dépôt maximale:
0.11%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
-0.82
Longs trades:
75 (86.21%)
Courts trades:
12 (13.79%)
Facteur de profit:
0.48
Rendement attendu:
-51.46 USD
Bénéfice moyen:
59.50 USD
Perte moyenne:
-476.79 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-5 312.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 312.83 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.31%
Prévision annuelle:
15.95%
Algo trading:
65%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 849.23 USD
Maximal:
5 429.38 USD (41.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.00% (5 261.41 USD)
Par fonds propres:
0.39% (94.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 43
NZDUSD 20
archived 17
EURAUD 4
GBPJPY 2
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
NZDUSD 122
archived -3.6K
EURAUD -3K
GBPJPY -5
EURUSD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
NZDUSD 3.1K
archived 0
EURAUD -4.9K
GBPJPY -697
EURUSD -390
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +822.00 USD
Pire transaction: -2 289 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +126.08 USD
Perte consécutive maximale: -5 312.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMT-Server
0.00 × 18
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
Axi-US09-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 3
Exness-Real28
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
WetradeInternational-Live
0.00 × 10
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 2
YuloTrading-Live
0.00 × 8
Axi-US07-Live
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
242 plus...
My Account
Aucun avis
2025.12.05 14:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 13:42
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 5.88% of days out of the 459 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 13:42
80% of trades performed within 13 days. This comprises 2.83% of days out of the 459 days of the signal's entire lifetime.
