Trade:
86
Profit Trade:
68 (79.06%)
Loss Trade:
18 (20.93%)
Best Trade:
822.00 USD
Worst Trade:
-2 289.47 USD
Profitto lordo:
4 100.04 USD (25 548 pips)
Perdita lorda:
-8 582.21 USD (7 901 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (126.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 150.18 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
73.71%
Massimo carico di deposito:
0.07%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
74 (86.05%)
Short Trade:
12 (13.95%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-52.12 USD
Profitto medio:
60.29 USD
Perdita media:
-476.79 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-5 312.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 312.83 USD (5)
Crescita mensile:
1.29%
Previsione annuale:
15.68%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 849.23 USD
Massimale:
5 429.38 USD (41.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.00% (5 261.41 USD)
Per equità:
0.04% (10.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|NZDUSD
|20
|archived
|17
|EURAUD
|4
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2K
|NZDUSD
|122
|archived
|-3.6K
|EURAUD
|-3K
|GBPJPY
|-5
|EURUSD
|-4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|NZDUSD
|3.1K
|archived
|0
|EURAUD
|-4.9K
|GBPJPY
|-697
|EURUSD
|-390
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +822.00 USD
Worst Trade: -2 289 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +126.08 USD
Massima perdita consecutiva: -5 312.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 10
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 2
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 8
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
