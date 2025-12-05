SegnaliSezioni
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 6

Muchamad Isya Rafiqi
0 recensioni
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -59%
FBS-Real-6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
68 (79.06%)
Loss Trade:
18 (20.93%)
Best Trade:
822.00 USD
Worst Trade:
-2 289.47 USD
Profitto lordo:
4 100.04 USD (25 548 pips)
Perdita lorda:
-8 582.21 USD (7 901 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (126.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 150.18 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
73.71%
Massimo carico di deposito:
0.07%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
74 (86.05%)
Short Trade:
12 (13.95%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-52.12 USD
Profitto medio:
60.29 USD
Perdita media:
-476.79 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-5 312.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 312.83 USD (5)
Crescita mensile:
1.29%
Previsione annuale:
15.68%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 849.23 USD
Massimale:
5 429.38 USD (41.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.00% (5 261.41 USD)
Per equità:
0.04% (10.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 42
NZDUSD 20
archived 17
EURAUD 4
GBPJPY 2
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2K
NZDUSD 122
archived -3.6K
EURAUD -3K
GBPJPY -5
EURUSD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 20K
NZDUSD 3.1K
archived 0
EURAUD -4.9K
GBPJPY -697
EURUSD -390
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +822.00 USD
Worst Trade: -2 289 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +126.08 USD
Massima perdita consecutiva: -5 312.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMT-Server
0.00 × 18
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
Axi-US09-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 3
Exness-Real28
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
WetradeInternational-Live
0.00 × 10
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 2
YuloTrading-Live
0.00 × 8
Axi-US07-Live
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
242 più
My Account
Non ci sono recensioni
2025.12.05 14:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 13:42
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 5.88% of days out of the 459 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 13:42
80% of trades performed within 13 days. This comprises 2.83% of days out of the 459 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.