İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
99 (73.88%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (26.12%)
En iyi işlem:
181.56 USD
En kötü işlem:
-79.96 USD
Brüt kâr:
2 272.18 USD (76 009 pips)
Brüt zarar:
-799.59 USD (30 886 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (126.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
376.48 USD (10)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
6.74
Alış işlemleri:
71 (52.99%)
Satış işlemleri:
63 (47.01%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
10.99 USD
Ortalama kâr:
22.95 USD
Ortalama zarar:
-22.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-66.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164.96 USD (3)
Aylık büyüme:
6 869.66%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
218.44 USD (20.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +181.56 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +126.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
