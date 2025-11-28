- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
134
Profit Trade:
99 (73.88%)
Loss Trade:
35 (26.12%)
Best Trade:
181.56 USD
Worst Trade:
-79.96 USD
Profitto lordo:
2 272.18 USD (76 009 pips)
Perdita lorda:
-799.59 USD (30 886 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (126.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
376.48 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
6.74
Long Trade:
71 (52.99%)
Short Trade:
63 (47.01%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
10.99 USD
Profitto medio:
22.95 USD
Perdita media:
-22.85 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-66.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-164.96 USD (3)
Crescita mensile:
6 869.66%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
218.44 USD (20.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +181.56 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +126.02 USD
Massima perdita consecutiva: -66.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
