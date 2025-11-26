SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SwissPeak
Marco Hildbrand

SwissPeak

Marco Hildbrand
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 54%
Axi-US02-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
91 (82.72%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (17.27%)
En iyi işlem:
15.55 CHF
En kötü işlem:
-14.31 CHF
Brüt kâr:
296.51 CHF (18 842 pips)
Brüt zarar:
-53.89 CHF (3 242 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (61.16 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
61.16 CHF (20)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
8.91%
Maks. mevduat yükü:
6.23%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
11.47
Alış işlemleri:
39 (35.45%)
Satış işlemleri:
71 (64.55%)
Kâr faktörü:
5.50
Beklenen getiri:
2.21 CHF
Ortalama kâr:
3.26 CHF
Ortalama zarar:
-2.84 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-7.92 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-21.16 CHF (2)
Aylık büyüme:
53.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.91 CHF
Maksimum:
21.16 CHF (4.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.16% (21.16 CHF)
Varlığa göre:
1.42% (9.32 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 252
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.55 CHF
En kötü işlem: -14 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +61.16 CHF
Maksimum ardışık zarar: -7.92 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US02-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.26 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
