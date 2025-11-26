- Büyüme
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
91 (82.72%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (17.27%)
En iyi işlem:
15.55 CHF
En kötü işlem:
-14.31 CHF
Brüt kâr:
296.51 CHF (18 842 pips)
Brüt zarar:
-53.89 CHF (3 242 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (61.16 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
61.16 CHF (20)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
8.91%
Maks. mevduat yükü:
6.23%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
11.47
Alış işlemleri:
39 (35.45%)
Satış işlemleri:
71 (64.55%)
Kâr faktörü:
5.50
Beklenen getiri:
2.21 CHF
Ortalama kâr:
3.26 CHF
Ortalama zarar:
-2.84 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-7.92 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-21.16 CHF (2)
Aylık büyüme:
53.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.91 CHF
Maksimum:
21.16 CHF (4.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.16% (21.16 CHF)
Varlığa göre:
1.42% (9.32 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pro
|252
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pro
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.55 CHF
En kötü işlem: -14 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +61.16 CHF
Maksimum ardışık zarar: -7.92 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US02-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
