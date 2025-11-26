- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
110
Bénéfice trades:
91 (82.72%)
Perte trades:
19 (17.27%)
Meilleure transaction:
15.55 CHF
Pire transaction:
-14.31 CHF
Bénéfice brut:
296.51 CHF (18 842 pips)
Perte brute:
-53.89 CHF (3 242 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (61.16 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
61.16 CHF (20)
Ratio de Sharpe:
0.61
Activité de trading:
8.91%
Charge de dépôt maximale:
6.23%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
102
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
11.47
Longs trades:
39 (35.45%)
Courts trades:
71 (64.55%)
Facteur de profit:
5.50
Rendement attendu:
2.21 CHF
Bénéfice moyen:
3.26 CHF
Perte moyenne:
-2.84 CHF
Pertes consécutives maximales:
3 (-7.92 CHF)
Perte consécutive maximale:
-21.16 CHF (2)
Croissance mensuelle:
53.75%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.91 CHF
Maximal:
21.16 CHF (4.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.16% (21.16 CHF)
Par fonds propres:
1.42% (9.32 CHF)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pro
|252
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pro
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US02-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
