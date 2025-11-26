SignauxSections
SwissPeak
Marco Hildbrand

SwissPeak

Marco Hildbrand
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 54%
Axi-US02-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
110
Bénéfice trades:
91 (82.72%)
Perte trades:
19 (17.27%)
Meilleure transaction:
15.55 CHF
Pire transaction:
-14.31 CHF
Bénéfice brut:
296.51 CHF (18 842 pips)
Perte brute:
-53.89 CHF (3 242 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (61.16 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
61.16 CHF (20)
Ratio de Sharpe:
0.61
Activité de trading:
8.91%
Charge de dépôt maximale:
6.23%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
102
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
11.47
Longs trades:
39 (35.45%)
Courts trades:
71 (64.55%)
Facteur de profit:
5.50
Rendement attendu:
2.21 CHF
Bénéfice moyen:
3.26 CHF
Perte moyenne:
-2.84 CHF
Pertes consécutives maximales:
3 (-7.92 CHF)
Perte consécutive maximale:
-21.16 CHF (2)
Croissance mensuelle:
53.75%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.91 CHF
Maximal:
21.16 CHF (4.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.16% (21.16 CHF)
Par fonds propres:
1.42% (9.32 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 252
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.55 CHF
Pire transaction: -14 CHF
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +61.16 CHF
Perte consécutive maximale: -7.92 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.26 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
SwissPeak
50 USD par mois
54%
0
0
USD
661
CHF
2
100%
110
82%
9%
5.50
2.21
CHF
4%
1:500
