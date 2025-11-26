SegnaliSezioni
SwissPeak

0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Axi-US02-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
89 (83.17%)
Loss Trade:
18 (16.82%)
Best Trade:
15.55 CHF
Worst Trade:
-14.31 CHF
Profitto lordo:
289.06 CHF (18 371 pips)
Perdita lorda:
-49.50 CHF (2 975 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (61.16 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
61.16 CHF (20)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
11.32
Long Trade:
39 (36.45%)
Short Trade:
68 (63.55%)
Fattore di profitto:
5.84
Profitto previsto:
2.24 CHF
Profitto medio:
3.25 CHF
Perdita media:
-2.75 CHF
Massime perdite consecutive:
3 (-7.92 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-21.16 CHF (2)
Crescita mensile:
53.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.91 CHF
Massimale:
21.16 CHF (4.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CHF)
Per equità:
0.00% (0.00 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 249
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.55 CHF
Worst Trade: -14 CHF
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +61.16 CHF
Massima perdita consecutiva: -7.92 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US02-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.26 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
