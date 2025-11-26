- Crescita
Trade:
107
Profit Trade:
89 (83.17%)
Loss Trade:
18 (16.82%)
Best Trade:
15.55 CHF
Worst Trade:
-14.31 CHF
Profitto lordo:
289.06 CHF (18 371 pips)
Perdita lorda:
-49.50 CHF (2 975 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (61.16 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
61.16 CHF (20)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
11.32
Long Trade:
39 (36.45%)
Short Trade:
68 (63.55%)
Fattore di profitto:
5.84
Profitto previsto:
2.24 CHF
Profitto medio:
3.25 CHF
Perdita media:
-2.75 CHF
Massime perdite consecutive:
3 (-7.92 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-21.16 CHF (2)
Crescita mensile:
53.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.91 CHF
Massimale:
21.16 CHF (4.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CHF)
Per equità:
0.00% (0.00 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|249
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.55 CHF
Worst Trade: -14 CHF
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +61.16 CHF
Massima perdita consecutiva: -7.92 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US02-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
