- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
90 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (33.33%)
En iyi işlem:
34.40 USD
En kötü işlem:
-142.57 USD
Brüt kâr:
161.55 USD (14 248 pips)
Brüt zarar:
-1 189.44 USD (89 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.58 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
82 (60.74%)
Satış işlemleri:
53 (39.26%)
Kâr faktörü:
0.14
Beklenen getiri:
-7.61 USD
Ortalama kâr:
1.80 USD
Ortalama zarar:
-26.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-926.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-926.76 USD (9)
Aylık büyüme:
-97.17%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 028.19 USD
Maksimum:
1 034.74 USD (767.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|108
|GBPUSDm#
|10
|USDJPYm#
|8
|EURUSDm#
|7
|AUDUSDm#
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|-918
|GBPUSDm#
|-81
|USDJPYm#
|-8
|EURUSDm#
|-22
|AUDUSDm#
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|-75K
|GBPUSDm#
|-805
|USDJPYm#
|-110
|EURUSDm#
|-221
|AUDUSDm#
|126
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.40 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -926.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok