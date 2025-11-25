SinyallerBölümler
Joshua Wei Han Chang

Doshhhhhh

Joshua Wei Han Chang
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
90 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (33.33%)
En iyi işlem:
34.40 USD
En kötü işlem:
-142.57 USD
Brüt kâr:
161.55 USD (14 248 pips)
Brüt zarar:
-1 189.44 USD (89 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.58 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
82 (60.74%)
Satış işlemleri:
53 (39.26%)
Kâr faktörü:
0.14
Beklenen getiri:
-7.61 USD
Ortalama kâr:
1.80 USD
Ortalama zarar:
-26.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-926.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-926.76 USD (9)
Aylık büyüme:
-97.17%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 028.19 USD
Maksimum:
1 034.74 USD (767.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 108
GBPUSDm# 10
USDJPYm# 8
EURUSDm# 7
AUDUSDm# 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# -918
GBPUSDm# -81
USDJPYm# -8
EURUSDm# -22
AUDUSDm# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# -75K
GBPUSDm# -805
USDJPYm# -110
EURUSDm# -221
AUDUSDm# 126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.40 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -926.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.25 07:01
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 7.14% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.78% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
