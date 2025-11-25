- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
90 (66.66%)
Loss Trade:
45 (33.33%)
Best Trade:
34.40 USD
Worst Trade:
-142.57 USD
Profitto lordo:
161.55 USD (14 248 pips)
Perdita lorda:
-1 189.44 USD (89 793 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.58 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
82 (60.74%)
Short Trade:
53 (39.26%)
Fattore di profitto:
0.14
Profitto previsto:
-7.61 USD
Profitto medio:
1.80 USD
Perdita media:
-26.43 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-926.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-926.76 USD (9)
Crescita mensile:
-97.17%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 028.19 USD
Massimale:
1 034.74 USD (767.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|108
|GBPUSDm#
|10
|USDJPYm#
|8
|EURUSDm#
|7
|AUDUSDm#
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|-918
|GBPUSDm#
|-81
|USDJPYm#
|-8
|EURUSDm#
|-22
|AUDUSDm#
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|-75K
|GBPUSDm#
|-805
|USDJPYm#
|-110
|EURUSDm#
|-221
|AUDUSDm#
|126
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.40 USD
Worst Trade: -143 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1.18 USD
Massima perdita consecutiva: -926.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni