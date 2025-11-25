SegnaliSezioni
Joshua Wei Han Chang

Doshhhhhh

Joshua Wei Han Chang
0 recensioni
36 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
90 (66.66%)
Loss Trade:
45 (33.33%)
Best Trade:
34.40 USD
Worst Trade:
-142.57 USD
Profitto lordo:
161.55 USD (14 248 pips)
Perdita lorda:
-1 189.44 USD (89 793 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.58 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
82 (60.74%)
Short Trade:
53 (39.26%)
Fattore di profitto:
0.14
Profitto previsto:
-7.61 USD
Profitto medio:
1.80 USD
Perdita media:
-26.43 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-926.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-926.76 USD (9)
Crescita mensile:
-97.17%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 028.19 USD
Massimale:
1 034.74 USD (767.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 108
GBPUSDm# 10
USDJPYm# 8
EURUSDm# 7
AUDUSDm# 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# -918
GBPUSDm# -81
USDJPYm# -8
EURUSDm# -22
AUDUSDm# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# -75K
GBPUSDm# -805
USDJPYm# -110
EURUSDm# -221
AUDUSDm# 126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.40 USD
Worst Trade: -143 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1.18 USD
Massima perdita consecutiva: -926.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.25 07:01
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 7.14% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.78% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
