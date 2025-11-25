SignauxSections
Joshua Wei Han Chang

Doshhhhhh

Joshua Wei Han Chang
0 avis
36 semaines
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
135
Bénéfice trades:
90 (66.66%)
Perte trades:
45 (33.33%)
Meilleure transaction:
34.40 USD
Pire transaction:
-142.57 USD
Bénéfice brut:
161.55 USD (14 248 pips)
Perte brute:
-1 189.44 USD (89 793 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40.58 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.99
Longs trades:
82 (60.74%)
Courts trades:
53 (39.26%)
Facteur de profit:
0.14
Rendement attendu:
-7.61 USD
Bénéfice moyen:
1.80 USD
Perte moyenne:
-26.43 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-926.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-926.76 USD (9)
Croissance mensuelle:
-97.17%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 028.19 USD
Maximal:
1 034.74 USD (767.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 108
GBPUSDm# 10
USDJPYm# 8
EURUSDm# 7
AUDUSDm# 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# -918
GBPUSDm# -81
USDJPYm# -8
EURUSDm# -22
AUDUSDm# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# -75K
GBPUSDm# -805
USDJPYm# -110
EURUSDm# -221
AUDUSDm# 126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.40 USD
Pire transaction: -143 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +1.18 USD
Perte consécutive maximale: -926.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.25 07:01
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 7.14% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.78% of days out of the 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
