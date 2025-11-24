- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
141 (73.43%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (26.56%)
En iyi işlem:
32.43 USD
En kötü işlem:
-32.37 USD
Brüt kâr:
968.95 USD (675 312 pips)
Brüt zarar:
-385.40 USD (359 135 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (35.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.83 USD (8)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
11.81
Alış işlemleri:
110 (57.29%)
Satış işlemleri:
82 (42.71%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
3.04 USD
Ortalama kâr:
6.87 USD
Ortalama zarar:
-7.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-49.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.41 USD (2)
Aylık büyüme:
57.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
49.41 USD (4.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|584
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|316K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.43 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +35.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok