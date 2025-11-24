- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
438
Прибыльных трейдов:
326 (74.42%)
Убыточных трейдов:
112 (25.57%)
Лучший трейд:
32.43 USD
Худший трейд:
-73.37 USD
Общая прибыль:
2 059.13 USD (1 491 708 pips)
Общий убыток:
-1 217.83 USD (961 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (70.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.84 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
23.84%
Макс. загрузка депозита:
20.13%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.69
Длинных трейдов:
236 (53.88%)
Коротких трейдов:
202 (46.12%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
1.92 USD
Средняя прибыль:
6.32 USD
Средний убыток:
-10.87 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-497.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-497.24 USD (11)
Прирост в месяц:
28.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
497.24 USD (23.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.06% (497.24 USD)
По эквити:
31.12% (482.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|438
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|841
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|530K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +32.43 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +70.84 USD
Макс. убыток в серии: -497.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EGlobalTrade-Classic3
|13.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|19.29 × 7
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
96%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
8
99%
438
74%
24%
1.69
1.92
USD
USD
32%
1:500