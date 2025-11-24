СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Trader Gold
Manh Thang Ngo

Trader Gold

Manh Thang Ngo
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 96%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
438
Прибыльных трейдов:
326 (74.42%)
Убыточных трейдов:
112 (25.57%)
Лучший трейд:
32.43 USD
Худший трейд:
-73.37 USD
Общая прибыль:
2 059.13 USD (1 491 708 pips)
Общий убыток:
-1 217.83 USD (961 507 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (70.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.84 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
23.84%
Макс. загрузка депозита:
20.13%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.69
Длинных трейдов:
236 (53.88%)
Коротких трейдов:
202 (46.12%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
1.92 USD
Средняя прибыль:
6.32 USD
Средний убыток:
-10.87 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-497.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-497.24 USD (11)
Прирост в месяц:
28.76%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
497.24 USD (23.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.06% (497.24 USD)
По эквити:
31.12% (482.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 438
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 841
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 530K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.43 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +70.84 USD
Макс. убыток в серии: -497.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EGlobalTrade-Classic3
13.33 × 3
ICMarketsSC-Live05
19.29 × 7
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.12 11:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 05:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 03:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 11:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 05:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 01:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 16:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trader Gold
30 USD в месяц
96%
0
0
USD
1.2K
USD
8
99%
438
74%
24%
1.69
1.92
USD
32%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.