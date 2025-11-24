- Crescita
Trade:
192
Profit Trade:
141 (73.43%)
Loss Trade:
51 (26.56%)
Best Trade:
32.43 USD
Worst Trade:
-32.37 USD
Profitto lordo:
968.95 USD (675 312 pips)
Perdita lorda:
-385.40 USD (359 135 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (35.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.83 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
11.81
Long Trade:
110 (57.29%)
Short Trade:
82 (42.71%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
3.04 USD
Profitto medio:
6.87 USD
Perdita media:
-7.56 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-49.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.41 USD (2)
Crescita mensile:
57.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
49.41 USD (4.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|584
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|316K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.43 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.90 USD
Massima perdita consecutiva: -49.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|13.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|19.29 × 7
