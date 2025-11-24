SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ForexSmile
Patricia Enejeta Ozukwe

ForexSmile

Patricia Enejeta Ozukwe
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
FBS-Real-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
6.50 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
6.50 USD (129 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (6.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.50 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
303.16%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
6.50 USD
Ortalama kâr:
6.50 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
24.48% (126.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.50 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +6.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
24 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

ForexSmile FS- Master Class 100 Days Challenge. 

ForexSmile Institutional Trading Model (FS-ITM)

6th November 2025 Day1: Account Start with $68.59  +( $41.15 Profit = 59.99% ROI ) = $109.74  

DAY2: Account Start with $109.74


☑ No Increase of lot size for the next 100 Days.

☑ Hard StopLoss  20%

☑ No SL Adjust ☑ No News Window Trades

☑ Stop after TP or SL (-$28.53 Per Trade and Per Day. = 21.29% for every $134.00  Account Balance.) HighRisk High Reward October Edition 

☑ Stop after TP or SL (-$28.53 Per Trade and Per Day. = 4.25% for every $670.00  Account Balance.) MediumRisk Medium Reward Nov. Edition.

☑ Stop after TP or SL (-$28.53 Per Trade and Per Day. = 2.12% for every $1340.00  Account Balance.) Low Risk Low Reward December Edition.

☑ Only R:R ≥ 1 : 2 minimum

☑ No Over Exposure

☑ No Chasing Trades

☑ No Adding to Lossing Positions

☑ No Increase of lot size for the next 100 Trades. 


Signal 

Signal ETA Start 14:00 - 15:15 

Signal ETC End Time : 17:00



İnceleme yok
2025.11.24 14:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 14:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.24 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 14:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ForexSmile
Ayda 100 USD
1%
0
0
USD
516
USD
1
0%
1
100%
100%
n/a
6.50
USD
24%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.