İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
191.50 USD
En kötü işlem:
-169.00 USD
Brüt kâr:
554.40 USD (1 299 pips)
Brüt zarar:
-196.50 USD (349 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (378.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
378.75 USD (3)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
1.78%
Maks. mevduat yükü:
2.17%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
2.04
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
44.74 USD
Ortalama kâr:
92.40 USD
Ortalama zarar:
-98.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-169.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-169.00 USD (1)
Aylık büyüme:
3.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.50 USD
Maksimum:
175.50 USD (1.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.68% (174.00 USD)
Varlığa göre:
5.26% (535.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.ls
|358
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.ls
|950
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
- Recommended Broker
- Market
- Telegram channel
Recommendations:
- Currency Pair: XAUUSD (Gold)
- Timeframe: M30
- Minimum Deposit: $100 per 0.01 lot.
- Leverage: Any
- Account Type: Any
- VPS: Recommended to ensure the EA works 24/7
Why Choose Mon Scalper?
- No Dangerous Methods: Does not use grid, martingale, or other high-risk money management strategies.
- Transparent and Honest: No history reading, trade filtering, or overfitting techniques that create unrealistic backtests.
- Trendline-Based Scalping: Executes trades only when both long- and short-term trendlines align, confirming breakout momentum.
İnceleme yok
