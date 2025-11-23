SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova

Goldfish MT5

Elvira Zalalutdinova
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
InstaForex-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
191.50 USD
En kötü işlem:
-169.00 USD
Brüt kâr:
554.40 USD (1 299 pips)
Brüt zarar:
-196.50 USD (349 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (378.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
378.75 USD (3)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
1.78%
Maks. mevduat yükü:
2.17%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
2.04
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
44.74 USD
Ortalama kâr:
92.40 USD
Ortalama zarar:
-98.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-169.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-169.00 USD (1)
Aylık büyüme:
3.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.50 USD
Maksimum:
175.50 USD (1.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.68% (174.00 USD)
Varlığa göre:
5.26% (535.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.ls 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.ls 358
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.ls 950
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +191.50 USD
En kötü işlem: -169 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +378.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -169.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

    • Currency Pair: XAUUSD (Gold)
    • Timeframe: M30
    • Minimum Deposit: $100  per 0.01 lot.
    • Leverage: Any
    • Account Type: Any
    • VPS: Recommended to ensure the EA works 24/7

     Why Choose Mon Scalper?

    • No Dangerous Methods: Does not use grid, martingale, or other high-risk money management strategies.
    • Transparent and Honest: No history reading, trade filtering, or overfitting techniques that create unrealistic backtests.
    • Trendline-Based Scalping: Executes trades only when both long- and short-term trendlines align, confirming breakout momentum.


    İnceleme yok
    2025.12.12 07:13
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2025.11.25 03:51
    Share of trading days is too low
    2025.11.25 03:51
    Share of days for 80% of trades is too low
    2025.11.25 02:41
    Share of trading days is too low
    2025.11.25 02:41
    Share of days for 80% of trades is too low
    2025.11.24 09:51
    Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2025.11.24 09:51
    80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2025.11.23 10:40
    Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
    2025.11.23 10:40
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
    2025.11.23 10:40
    The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
