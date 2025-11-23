SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova

Goldfish MT5

Elvira Zalalutdinova
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 4%
InstaForex-Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
191.50 USD
Worst Trade:
-169.00 USD
Profitto lordo:
554.40 USD (1 299 pips)
Perdita lorda:
-196.50 USD (349 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (378.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
378.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
1.78%
Massimo carico di deposito:
2.17%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.82
Profitto previsto:
44.74 USD
Profitto medio:
92.40 USD
Perdita media:
-98.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-169.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-169.00 USD (1)
Crescita mensile:
3.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.50 USD
Massimale:
175.50 USD (1.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.68% (174.00 USD)
Per equità:
5.26% (535.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ls 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ls 358
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ls 950
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +191.50 USD
Worst Trade: -169 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +378.75 USD
Massima perdita consecutiva: -169.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

    • Currency Pair: XAUUSD (Gold)
    • Timeframe: M30
    • Minimum Deposit: $100  per 0.01 lot.
    • Leverage: Any
    • Account Type: Any
    • VPS: Recommended to ensure the EA works 24/7

     Why Choose Mon Scalper?

    • No Dangerous Methods: Does not use grid, martingale, or other high-risk money management strategies.
    • Transparent and Honest: No history reading, trade filtering, or overfitting techniques that create unrealistic backtests.
    • Trendline-Based Scalping: Executes trades only when both long- and short-term trendlines align, confirming breakout momentum.


    Non ci sono recensioni
    2025.12.12 07:13
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2025.11.25 03:51
    Share of trading days is too low
    2025.11.25 03:51
    Share of days for 80% of trades is too low
    2025.11.25 02:41
    Share of trading days is too low
    2025.11.25 02:41
    Share of days for 80% of trades is too low
    2025.11.24 09:51
    Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2025.11.24 09:51
    80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2025.11.23 10:40
    Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
    2025.11.23 10:40
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
    2025.11.23 10:40
    The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
    Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
    Segnale
    Costo
    Crescita
    Abbonati
    Fondi
    Saldo
    Settimane
    Expert Advisor
    Trade
    Vincita %
    Attività
    PF
    Profitto previsto
    Drawdown
    Leva finanziaria
    Goldfish MT5
    999USD al mese
    4%
    0
    0
    USD
    10K
    USD
    3
    100%
    8
    75%
    2%
    2.82
    44.74
    USD
    5%
    1:500
    Copia

    Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

    L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

    Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.