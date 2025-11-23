- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
191.50 USD
Worst Trade:
-169.00 USD
Profitto lordo:
554.40 USD (1 299 pips)
Perdita lorda:
-196.50 USD (349 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (378.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
378.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
1.78%
Massimo carico di deposito:
2.17%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.82
Profitto previsto:
44.74 USD
Profitto medio:
92.40 USD
Perdita media:
-98.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-169.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-169.00 USD (1)
Crescita mensile:
3.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.50 USD
Massimale:
175.50 USD (1.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.68% (174.00 USD)
Per equità:
5.26% (535.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ls
|358
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ls
|950
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +191.50 USD
Worst Trade: -169 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +378.75 USD
Massima perdita consecutiva: -169.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Recommendations:
- Currency Pair: XAUUSD (Gold)
- Timeframe: M30
- Minimum Deposit: $100 per 0.01 lot.
- Leverage: Any
- Account Type: Any
- VPS: Recommended to ensure the EA works 24/7
Why Choose Mon Scalper?
- No Dangerous Methods: Does not use grid, martingale, or other high-risk money management strategies.
- Transparent and Honest: No history reading, trade filtering, or overfitting techniques that create unrealistic backtests.
- Trendline-Based Scalping: Executes trades only when both long- and short-term trendlines align, confirming breakout momentum.
Non ci sono recensioni
