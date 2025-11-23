SignauxSections
Elvira Zalalutdinova

Goldfish MT5

Elvira Zalalutdinova
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
InstaForex-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
6 (75.00%)
Perte trades:
2 (25.00%)
Meilleure transaction:
191.50 USD
Pire transaction:
-169.00 USD
Bénéfice brut:
554.40 USD (1 299 pips)
Perte brute:
-196.50 USD (349 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (378.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
378.75 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
1.78%
Charge de dépôt maximale:
2.17%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
40 minutes
Facteur de récupération:
2.04
Longs trades:
8 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.82
Rendement attendu:
44.74 USD
Bénéfice moyen:
92.40 USD
Perte moyenne:
-98.25 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-169.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-169.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.50 USD
Maximal:
175.50 USD (1.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.68% (174.00 USD)
Par fonds propres:
5.26% (535.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.ls 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.ls 358
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.ls 950
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +191.50 USD
Pire transaction: -169 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +378.75 USD
Perte consécutive maximale: -169.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InstaForex-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

    • Currency Pair: XAUUSD (Gold)
    • Timeframe: M30
    • Minimum Deposit: $100  per 0.01 lot.
    • Leverage: Any
    • Account Type: Any
    • VPS: Recommended to ensure the EA works 24/7

     Why Choose Mon Scalper?

    • No Dangerous Methods: Does not use grid, martingale, or other high-risk money management strategies.
    • Transparent and Honest: No history reading, trade filtering, or overfitting techniques that create unrealistic backtests.
    • Trendline-Based Scalping: Executes trades only when both long- and short-term trendlines align, confirming breakout momentum.


    Aucun avis
    2025.12.12 07:13
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2025.11.25 03:51
    Share of trading days is too low
    2025.11.25 03:51
    Share of days for 80% of trades is too low
    2025.11.25 02:41
    Share of trading days is too low
    2025.11.25 02:41
    Share of days for 80% of trades is too low
    2025.11.24 09:51
    Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2025.11.24 09:51
    80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
    2025.11.23 10:40
    Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
    2025.11.23 10:40
    This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
    2025.11.23 10:40
    The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
