İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (71.43%)
En iyi işlem:
24.60 USD
En kötü işlem:
-46.88 USD
Brüt kâr:
33.48 USD (1 058 pips)
Brüt zarar:
-87.56 USD (1 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (24.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.60 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.66
Alış işlemleri:
2 (28.57%)
Satış işlemleri:
5 (71.43%)
Kâr faktörü:
0.38
Beklenen getiri:
-7.73 USD
Ortalama kâr:
16.74 USD
Ortalama zarar:
-17.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-81.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.98 USD (4)
Aylık büyüme:
-33.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
81.98 USD
Maksimum:
81.98 USD (52.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-54
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-246
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.60 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +24.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 34
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
FxPro.com-Real02
|0.06 × 62
|
FxPro.com-Real01
|0.07 × 45
|
HFMarkets-Live Server
|0.08 × 39
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 24
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 50
|
XM.COM-Real 2
|0.24 × 38
|
Alpari-Standard1
|1.18 × 40
|
InstaForex-HongKong.com
|1.69 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|2.43 × 7
|
IronFX-Real10
|5.07 × 27
|
FXDD-MT4 Live Server
|6.92 × 13
|
OANDA-GMT-5 Practice
|7.88 × 8
İnceleme yok