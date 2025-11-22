SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ganwei
Gan Hai Kee

Ganwei

Gan Hai Kee
0 inceleme
510 hafta
0 / 0 USD
0%
FXCM-USDReal02
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (71.43%)
En iyi işlem:
24.60 USD
En kötü işlem:
-46.88 USD
Brüt kâr:
33.48 USD (1 058 pips)
Brüt zarar:
-87.56 USD (1 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (24.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.60 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.66
Alış işlemleri:
2 (28.57%)
Satış işlemleri:
5 (71.43%)
Kâr faktörü:
0.38
Beklenen getiri:
-7.73 USD
Ortalama kâr:
16.74 USD
Ortalama zarar:
-17.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-81.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.98 USD (4)
Aylık büyüme:
-33.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
81.98 USD
Maksimum:
81.98 USD (52.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -246
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.60 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +24.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 34
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 15
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
ICMarkets-Live15
0.00 × 14
FxPro.com-Real02
0.06 × 62
FxPro.com-Real01
0.07 × 45
HFMarkets-Live Server
0.08 × 39
ICMarketsSC-Live03
0.13 × 24
LQDLtd-Live02
0.22 × 50
XM.COM-Real 2
0.24 × 38
Alpari-Standard1
1.18 × 40
InstaForex-HongKong.com
1.69 × 13
AdmiralMarkets-Live
2.43 × 7
IronFX-Real10
5.07 × 27
FXDD-MT4 Live Server
6.92 × 13
OANDA-GMT-5 Practice
7.88 × 8
İnceleme yok
2025.11.22 05:00
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 0.14% of days out of the 3566 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 05:00
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.08% of days out of the 3566 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 05:00
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.22 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
