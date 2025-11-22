- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
2 (28.57%)
Loss Trade:
5 (71.43%)
Best Trade:
24.60 USD
Worst Trade:
-46.88 USD
Profitto lordo:
33.48 USD (1 058 pips)
Perdita lorda:
-87.56 USD (1 304 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (24.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.60 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.66
Long Trade:
2 (28.57%)
Short Trade:
5 (71.43%)
Fattore di profitto:
0.38
Profitto previsto:
-7.73 USD
Profitto medio:
16.74 USD
Perdita media:
-17.51 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-81.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.98 USD (4)
Crescita mensile:
-33.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
81.98 USD
Massimale:
81.98 USD (52.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-54
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-246
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.60 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +24.60 USD
Massima perdita consecutiva: -81.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 34
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 14
|
FxPro.com-Real02
|0.06 × 62
|
FxPro.com-Real01
|0.07 × 45
|
HFMarkets-Live Server
|0.08 × 39
|
ICMarketsSC-Live03
|0.13 × 24
|
LQDLtd-Live02
|0.22 × 50
|
XM.COM-Real 2
|0.24 × 38
|
Alpari-Standard1
|1.18 × 40
|
InstaForex-HongKong.com
|1.69 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|2.43 × 7
|
IronFX-Real10
|5.07 × 27
|
FXDD-MT4 Live Server
|6.92 × 13
|
OANDA-GMT-5 Practice
|7.88 × 8
Non ci sono recensioni