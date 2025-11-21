- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13 233
Kârla kapanan işlemler:
9 374 (70.83%)
Zararla kapanan işlemler:
3 859 (29.16%)
En iyi işlem:
235.83 AUD
En kötü işlem:
-213.07 AUD
Brüt kâr:
18 329.13 AUD (911 648 pips)
Brüt zarar:
-18 266.92 AUD (806 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (34.26 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
235.83 AUD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
6 556 (49.54%)
Satış işlemleri:
6 677 (50.46%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 AUD
Ortalama kâr:
1.96 AUD
Ortalama zarar:
-4.73 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-745.45 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-940.95 AUD (18)
Aylık büyüme:
4.16%
Yıllık tahmin:
50.49%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 129.91 AUD
Maksimum:
2 646.02 AUD (82.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.95% (2 646.02 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5734
|EURUSD.a
|678
|XAUUSD
|546
|USDJPY.a
|525
|AUDCAD
|460
|GBPCAD
|434
|USDCAD
|383
|NZDCAD
|329
|AUDNZD
|321
|AUDCAD.a
|304
|GBPCAD.a
|239
|NZDCAD.a
|218
|GBPUSD
|210
|AUDNZD.a
|204
|USDCHF.a
|189
|USDJPY
|187
|USDCAD.a
|186
|EURCAD.a
|179
|EURCHF.a
|170
|EURAUD.a
|148
|EURGBP.a
|139
|GBPUSD.a
|120
|NZDUSD
|120
|GBPCHF.a
|117
|EURCAD
|115
|EURJPY
|109
|EURCHF
|98
|GBPCHF
|87
|AUDCHF
|82
|GBPAUD.a
|65
|XAGUSD
|50
|USDCHF
|47
|CHFJPY
|45
|AUDSGD
|39
|AUDUSD
|38
|CHFJPY.a
|37
|EURSGD
|37
|XAUUSD.a
|35
|XAGUSD.a
|34
|AUDUSD.a
|34
|EURJPY.a
|32
|EURGBP
|32
|GBPNZD
|30
|AUDCHF.a
|27
|NZDUSD.a
|9
|NZDCHF
|9
|CHFSGD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.3K
|EURUSD.a
|68
|XAUUSD
|-65
|USDJPY.a
|133
|AUDCAD
|-13
|GBPCAD
|23
|USDCAD
|-94
|NZDCAD
|238
|AUDNZD
|-513
|AUDCAD.a
|169
|GBPCAD.a
|32
|NZDCAD.a
|129
|GBPUSD
|119
|AUDNZD.a
|102
|USDCHF.a
|34
|USDJPY
|-228
|USDCAD.a
|52
|EURCAD.a
|-4
|EURCHF.a
|28
|EURAUD.a
|-20
|EURGBP.a
|-4
|GBPUSD.a
|62
|NZDUSD
|66
|GBPCHF.a
|15
|EURCAD
|87
|EURJPY
|103
|EURCHF
|-691
|GBPCHF
|48
|AUDCHF
|-387
|GBPAUD.a
|3
|XAGUSD
|-9
|USDCHF
|30
|CHFJPY
|37
|AUDSGD
|25
|AUDUSD
|-392
|CHFJPY.a
|-10
|EURSGD
|48
|XAUUSD.a
|59
|XAGUSD.a
|-664
|AUDUSD.a
|29
|EURJPY.a
|32
|EURGBP
|19
|GBPNZD
|25
|AUDCHF.a
|36
|NZDUSD.a
|6
|NZDCHF
|5
|CHFSGD
|4
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|49K
|EURUSD.a
|731
|XAUUSD
|-18K
|USDJPY.a
|16K
|AUDCAD
|14K
|GBPCAD
|17K
|USDCAD
|7.5K
|NZDCAD
|16K
|AUDNZD
|-7K
|AUDCAD.a
|11K
|GBPCAD.a
|5.4K
|NZDCAD.a
|7.1K
|GBPUSD
|4.4K
|AUDNZD.a
|4.9K
|USDCHF.a
|926
|USDJPY
|-6.8K
|USDCAD.a
|5.3K
|EURCAD.a
|-285
|EURCHF.a
|2.4K
|EURAUD.a
|-1.5K
|EURGBP.a
|521
|GBPUSD.a
|3.2K
|NZDUSD
|2.6K
|GBPCHF.a
|2.7K
|EURCAD
|7.8K
|EURJPY
|7.1K
|EURCHF
|-26K
|GBPCHF
|-211
|AUDCHF
|-9.5K
|GBPAUD.a
|1.1K
|XAGUSD
|-2K
|USDCHF
|2K
|CHFJPY
|4.4K
|AUDSGD
|2.3K
|AUDUSD
|-9.9K
|CHFJPY.a
|-710
|EURSGD
|3.8K
|XAUUSD.a
|4.6K
|XAGUSD.a
|-18K
|AUDUSD.a
|1.4K
|EURJPY.a
|2.4K
|EURGBP
|35
|GBPNZD
|862
|AUDCHF.a
|105
|NZDUSD.a
|237
|NZDCHF
|147
|CHFSGD
|417
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +235.83 AUD
En kötü işlem: -213 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +34.26 AUD
Maksimum ardışık zarar: -745.45 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-MT4-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This signal is suitable for accounts with leverage 1:100 and above. Hard SL set to 30%. Account is AU Based.
This portfolio is rather aggressive to generate generous compounding gain, which is is the core principle of this signal. Recommended minimum balance to start is at least 20% bigger than the account balance of this signal but you can start with just $200 if you're willing to top up until it matches the recommended balance whenever your margin level falls under 200%
Thank you and good luck.
İnceleme yok