SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JFK MT4 ICM AU Core
Felix Kang

JFK MT4 ICM AU Core

Felix Kang
0 inceleme
159 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 -10%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13 233
Kârla kapanan işlemler:
9 374 (70.83%)
Zararla kapanan işlemler:
3 859 (29.16%)
En iyi işlem:
235.83 AUD
En kötü işlem:
-213.07 AUD
Brüt kâr:
18 329.13 AUD (911 648 pips)
Brüt zarar:
-18 266.92 AUD (806 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (34.26 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
235.83 AUD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
6 556 (49.54%)
Satış işlemleri:
6 677 (50.46%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 AUD
Ortalama kâr:
1.96 AUD
Ortalama zarar:
-4.73 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-745.45 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-940.95 AUD (18)
Aylık büyüme:
4.16%
Yıllık tahmin:
50.49%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 129.91 AUD
Maksimum:
2 646.02 AUD (82.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.95% (2 646.02 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 5734
EURUSD.a 678
XAUUSD 546
USDJPY.a 525
AUDCAD 460
GBPCAD 434
USDCAD 383
NZDCAD 329
AUDNZD 321
AUDCAD.a 304
GBPCAD.a 239
NZDCAD.a 218
GBPUSD 210
AUDNZD.a 204
USDCHF.a 189
USDJPY 187
USDCAD.a 186
EURCAD.a 179
EURCHF.a 170
EURAUD.a 148
EURGBP.a 139
GBPUSD.a 120
NZDUSD 120
GBPCHF.a 117
EURCAD 115
EURJPY 109
EURCHF 98
GBPCHF 87
AUDCHF 82
GBPAUD.a 65
XAGUSD 50
USDCHF 47
CHFJPY 45
AUDSGD 39
AUDUSD 38
CHFJPY.a 37
EURSGD 37
XAUUSD.a 35
XAGUSD.a 34
AUDUSD.a 34
EURJPY.a 32
EURGBP 32
GBPNZD 30
AUDCHF.a 27
NZDUSD.a 9
NZDCHF 9
CHFSGD 2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.3K
EURUSD.a 68
XAUUSD -65
USDJPY.a 133
AUDCAD -13
GBPCAD 23
USDCAD -94
NZDCAD 238
AUDNZD -513
AUDCAD.a 169
GBPCAD.a 32
NZDCAD.a 129
GBPUSD 119
AUDNZD.a 102
USDCHF.a 34
USDJPY -228
USDCAD.a 52
EURCAD.a -4
EURCHF.a 28
EURAUD.a -20
EURGBP.a -4
GBPUSD.a 62
NZDUSD 66
GBPCHF.a 15
EURCAD 87
EURJPY 103
EURCHF -691
GBPCHF 48
AUDCHF -387
GBPAUD.a 3
XAGUSD -9
USDCHF 30
CHFJPY 37
AUDSGD 25
AUDUSD -392
CHFJPY.a -10
EURSGD 48
XAUUSD.a 59
XAGUSD.a -664
AUDUSD.a 29
EURJPY.a 32
EURGBP 19
GBPNZD 25
AUDCHF.a 36
NZDUSD.a 6
NZDCHF 5
CHFSGD 4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 49K
EURUSD.a 731
XAUUSD -18K
USDJPY.a 16K
AUDCAD 14K
GBPCAD 17K
USDCAD 7.5K
NZDCAD 16K
AUDNZD -7K
AUDCAD.a 11K
GBPCAD.a 5.4K
NZDCAD.a 7.1K
GBPUSD 4.4K
AUDNZD.a 4.9K
USDCHF.a 926
USDJPY -6.8K
USDCAD.a 5.3K
EURCAD.a -285
EURCHF.a 2.4K
EURAUD.a -1.5K
EURGBP.a 521
GBPUSD.a 3.2K
NZDUSD 2.6K
GBPCHF.a 2.7K
EURCAD 7.8K
EURJPY 7.1K
EURCHF -26K
GBPCHF -211
AUDCHF -9.5K
GBPAUD.a 1.1K
XAGUSD -2K
USDCHF 2K
CHFJPY 4.4K
AUDSGD 2.3K
AUDUSD -9.9K
CHFJPY.a -710
EURSGD 3.8K
XAUUSD.a 4.6K
XAGUSD.a -18K
AUDUSD.a 1.4K
EURJPY.a 2.4K
EURGBP 35
GBPNZD 862
AUDCHF.a 105
NZDUSD.a 237
NZDCHF 147
CHFSGD 417
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +235.83 AUD
En kötü işlem: -213 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +34.26 AUD
Maksimum ardışık zarar: -745.45 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-MT4-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.79 × 34
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 137
ICMarketsSC-Live26
1.15 × 467
ECMarkets-Live04
3.83 × 203
Pepperstone-Edge04
6.00 × 2
XMGlobal-Real 6
10.15 × 13
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This signal is suitable for accounts with leverage 1:100 and above. Hard SL set to 30%. Account is AU Based.

This portfolio is rather aggressive to generate generous compounding gain, which is is the core principle of this signal. Recommended minimum balance to start is at least 20% bigger than the account balance of this signal but you can start with just $200 if you're willing to top up until it matches the recommended balance whenever your margin level falls under 200%

Thank you and good luck.

İnceleme yok
2025.11.21 14:23
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol