- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13 233
Profit Trade:
9 374 (70.83%)
Loss Trade:
3 859 (29.16%)
Best Trade:
235.83 AUD
Worst Trade:
-213.07 AUD
Profitto lordo:
18 329.13 AUD (911 648 pips)
Perdita lorda:
-18 266.92 AUD (806 615 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (34.26 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
235.83 AUD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
6 556 (49.54%)
Short Trade:
6 677 (50.46%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 AUD
Profitto medio:
1.96 AUD
Perdita media:
-4.73 AUD
Massime perdite consecutive:
27 (-745.45 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-940.95 AUD (18)
Crescita mensile:
4.16%
Previsione annuale:
50.49%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 129.91 AUD
Massimale:
2 646.02 AUD (82.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.95% (2 646.02 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5734
|EURUSD.a
|678
|XAUUSD
|546
|USDJPY.a
|525
|AUDCAD
|460
|GBPCAD
|434
|USDCAD
|383
|NZDCAD
|329
|AUDNZD
|321
|AUDCAD.a
|304
|GBPCAD.a
|239
|NZDCAD.a
|218
|GBPUSD
|210
|AUDNZD.a
|204
|USDCHF.a
|189
|USDJPY
|187
|USDCAD.a
|186
|EURCAD.a
|179
|EURCHF.a
|170
|EURAUD.a
|148
|EURGBP.a
|139
|GBPUSD.a
|120
|NZDUSD
|120
|GBPCHF.a
|117
|EURCAD
|115
|EURJPY
|109
|EURCHF
|98
|GBPCHF
|87
|AUDCHF
|82
|GBPAUD.a
|65
|XAGUSD
|50
|USDCHF
|47
|CHFJPY
|45
|AUDSGD
|39
|AUDUSD
|38
|CHFJPY.a
|37
|EURSGD
|37
|XAUUSD.a
|35
|XAGUSD.a
|34
|AUDUSD.a
|34
|EURJPY.a
|32
|EURGBP
|32
|GBPNZD
|30
|AUDCHF.a
|27
|NZDUSD.a
|9
|NZDCHF
|9
|CHFSGD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.3K
|EURUSD.a
|68
|XAUUSD
|-65
|USDJPY.a
|133
|AUDCAD
|-13
|GBPCAD
|23
|USDCAD
|-94
|NZDCAD
|238
|AUDNZD
|-513
|AUDCAD.a
|169
|GBPCAD.a
|32
|NZDCAD.a
|129
|GBPUSD
|119
|AUDNZD.a
|102
|USDCHF.a
|34
|USDJPY
|-228
|USDCAD.a
|52
|EURCAD.a
|-4
|EURCHF.a
|28
|EURAUD.a
|-20
|EURGBP.a
|-4
|GBPUSD.a
|62
|NZDUSD
|66
|GBPCHF.a
|15
|EURCAD
|87
|EURJPY
|103
|EURCHF
|-691
|GBPCHF
|48
|AUDCHF
|-387
|GBPAUD.a
|3
|XAGUSD
|-9
|USDCHF
|30
|CHFJPY
|37
|AUDSGD
|25
|AUDUSD
|-392
|CHFJPY.a
|-10
|EURSGD
|48
|XAUUSD.a
|59
|XAGUSD.a
|-664
|AUDUSD.a
|29
|EURJPY.a
|32
|EURGBP
|19
|GBPNZD
|25
|AUDCHF.a
|36
|NZDUSD.a
|6
|NZDCHF
|5
|CHFSGD
|4
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|49K
|EURUSD.a
|731
|XAUUSD
|-18K
|USDJPY.a
|16K
|AUDCAD
|14K
|GBPCAD
|17K
|USDCAD
|7.5K
|NZDCAD
|16K
|AUDNZD
|-7K
|AUDCAD.a
|11K
|GBPCAD.a
|5.4K
|NZDCAD.a
|7.1K
|GBPUSD
|4.4K
|AUDNZD.a
|4.9K
|USDCHF.a
|926
|USDJPY
|-6.8K
|USDCAD.a
|5.3K
|EURCAD.a
|-285
|EURCHF.a
|2.4K
|EURAUD.a
|-1.5K
|EURGBP.a
|521
|GBPUSD.a
|3.2K
|NZDUSD
|2.6K
|GBPCHF.a
|2.7K
|EURCAD
|7.8K
|EURJPY
|7.1K
|EURCHF
|-26K
|GBPCHF
|-211
|AUDCHF
|-9.5K
|GBPAUD.a
|1.1K
|XAGUSD
|-2K
|USDCHF
|2K
|CHFJPY
|4.4K
|AUDSGD
|2.3K
|AUDUSD
|-9.9K
|CHFJPY.a
|-710
|EURSGD
|3.8K
|XAUUSD.a
|4.6K
|XAGUSD.a
|-18K
|AUDUSD.a
|1.4K
|EURJPY.a
|2.4K
|EURGBP
|35
|GBPNZD
|862
|AUDCHF.a
|105
|NZDUSD.a
|237
|NZDCHF
|147
|CHFSGD
|417
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +235.83 AUD
Worst Trade: -213 AUD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +34.26 AUD
Massima perdita consecutiva: -745.45 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-MT4-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.79 × 34
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 137
|
ICMarketsSC-Live26
|1.15 × 467
|
ECMarkets-Live04
|3.83 × 203
|
Pepperstone-Edge04
|6.00 × 2
|
XMGlobal-Real 6
|10.15 × 13
This signal is suitable for accounts with leverage 1:100 and above. Hard SL set to 30%. Account is AU Based.
This portfolio is rather aggressive to generate generous compounding gain, which is is the core principle of this signal. Recommended minimum balance to start is at least 20% bigger than the account balance of this signal but you can start with just $200 if you're willing to top up until it matches the recommended balance whenever your margin level falls under 200%
Thank you and good luck.
