Felix Kang

JFK MT4 ICM AU Core

Felix Kang
0 recensioni
159 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 -10%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13 233
Profit Trade:
9 374 (70.83%)
Loss Trade:
3 859 (29.16%)
Best Trade:
235.83 AUD
Worst Trade:
-213.07 AUD
Profitto lordo:
18 329.13 AUD (911 648 pips)
Perdita lorda:
-18 266.92 AUD (806 615 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (34.26 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
235.83 AUD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
6 556 (49.54%)
Short Trade:
6 677 (50.46%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 AUD
Profitto medio:
1.96 AUD
Perdita media:
-4.73 AUD
Massime perdite consecutive:
27 (-745.45 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-940.95 AUD (18)
Crescita mensile:
4.16%
Previsione annuale:
50.49%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 129.91 AUD
Massimale:
2 646.02 AUD (82.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.95% (2 646.02 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5734
EURUSD.a 678
XAUUSD 546
USDJPY.a 525
AUDCAD 460
GBPCAD 434
USDCAD 383
NZDCAD 329
AUDNZD 321
AUDCAD.a 304
GBPCAD.a 239
NZDCAD.a 218
GBPUSD 210
AUDNZD.a 204
USDCHF.a 189
USDJPY 187
USDCAD.a 186
EURCAD.a 179
EURCHF.a 170
EURAUD.a 148
EURGBP.a 139
GBPUSD.a 120
NZDUSD 120
GBPCHF.a 117
EURCAD 115
EURJPY 109
EURCHF 98
GBPCHF 87
AUDCHF 82
GBPAUD.a 65
XAGUSD 50
USDCHF 47
CHFJPY 45
AUDSGD 39
AUDUSD 38
CHFJPY.a 37
EURSGD 37
XAUUSD.a 35
XAGUSD.a 34
AUDUSD.a 34
EURJPY.a 32
EURGBP 32
GBPNZD 30
AUDCHF.a 27
NZDUSD.a 9
NZDCHF 9
CHFSGD 2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.3K
EURUSD.a 68
XAUUSD -65
USDJPY.a 133
AUDCAD -13
GBPCAD 23
USDCAD -94
NZDCAD 238
AUDNZD -513
AUDCAD.a 169
GBPCAD.a 32
NZDCAD.a 129
GBPUSD 119
AUDNZD.a 102
USDCHF.a 34
USDJPY -228
USDCAD.a 52
EURCAD.a -4
EURCHF.a 28
EURAUD.a -20
EURGBP.a -4
GBPUSD.a 62
NZDUSD 66
GBPCHF.a 15
EURCAD 87
EURJPY 103
EURCHF -691
GBPCHF 48
AUDCHF -387
GBPAUD.a 3
XAGUSD -9
USDCHF 30
CHFJPY 37
AUDSGD 25
AUDUSD -392
CHFJPY.a -10
EURSGD 48
XAUUSD.a 59
XAGUSD.a -664
AUDUSD.a 29
EURJPY.a 32
EURGBP 19
GBPNZD 25
AUDCHF.a 36
NZDUSD.a 6
NZDCHF 5
CHFSGD 4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 49K
EURUSD.a 731
XAUUSD -18K
USDJPY.a 16K
AUDCAD 14K
GBPCAD 17K
USDCAD 7.5K
NZDCAD 16K
AUDNZD -7K
AUDCAD.a 11K
GBPCAD.a 5.4K
NZDCAD.a 7.1K
GBPUSD 4.4K
AUDNZD.a 4.9K
USDCHF.a 926
USDJPY -6.8K
USDCAD.a 5.3K
EURCAD.a -285
EURCHF.a 2.4K
EURAUD.a -1.5K
EURGBP.a 521
GBPUSD.a 3.2K
NZDUSD 2.6K
GBPCHF.a 2.7K
EURCAD 7.8K
EURJPY 7.1K
EURCHF -26K
GBPCHF -211
AUDCHF -9.5K
GBPAUD.a 1.1K
XAGUSD -2K
USDCHF 2K
CHFJPY 4.4K
AUDSGD 2.3K
AUDUSD -9.9K
CHFJPY.a -710
EURSGD 3.8K
XAUUSD.a 4.6K
XAGUSD.a -18K
AUDUSD.a 1.4K
EURJPY.a 2.4K
EURGBP 35
GBPNZD 862
AUDCHF.a 105
NZDUSD.a 237
NZDCHF 147
CHFSGD 417
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +235.83 AUD
Worst Trade: -213 AUD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +34.26 AUD
Massima perdita consecutiva: -745.45 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-MT4-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.79 × 34
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 137
ICMarketsSC-Live26
1.15 × 467
ECMarkets-Live04
3.83 × 203
Pepperstone-Edge04
6.00 × 2
XMGlobal-Real 6
10.15 × 13
This signal is suitable for accounts with leverage 1:100 and above. Hard SL set to 30%. Account is AU Based.

This portfolio is rather aggressive to generate generous compounding gain, which is is the core principle of this signal. Recommended minimum balance to start is at least 20% bigger than the account balance of this signal but you can start with just $200 if you're willing to top up until it matches the recommended balance whenever your margin level falls under 200%

Thank you and good luck.

2025.11.21 14:23
A large drawdown may occur on the account again
