- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
13 233
Bénéfice trades:
9 374 (70.83%)
Perte trades:
3 859 (29.16%)
Meilleure transaction:
235.83 AUD
Pire transaction:
-213.07 AUD
Bénéfice brut:
18 329.13 AUD (911 648 pips)
Perte brute:
-18 266.92 AUD (806 615 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (34.26 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
235.83 AUD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
6 556 (49.54%)
Courts trades:
6 677 (50.46%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.00 AUD
Bénéfice moyen:
1.96 AUD
Perte moyenne:
-4.73 AUD
Pertes consécutives maximales:
27 (-745.45 AUD)
Perte consécutive maximale:
-940.95 AUD (18)
Croissance mensuelle:
4.16%
Prévision annuelle:
50.49%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 129.91 AUD
Maximal:
2 646.02 AUD (82.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.95% (2 646.02 AUD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5734
|EURUSD.a
|678
|XAUUSD
|546
|USDJPY.a
|525
|AUDCAD
|460
|GBPCAD
|434
|USDCAD
|383
|NZDCAD
|329
|AUDNZD
|321
|AUDCAD.a
|304
|GBPCAD.a
|239
|NZDCAD.a
|218
|GBPUSD
|210
|AUDNZD.a
|204
|USDCHF.a
|189
|USDJPY
|187
|USDCAD.a
|186
|EURCAD.a
|179
|EURCHF.a
|170
|EURAUD.a
|148
|EURGBP.a
|139
|GBPUSD.a
|120
|NZDUSD
|120
|GBPCHF.a
|117
|EURCAD
|115
|EURJPY
|109
|EURCHF
|98
|GBPCHF
|87
|AUDCHF
|82
|GBPAUD.a
|65
|XAGUSD
|50
|USDCHF
|47
|CHFJPY
|45
|AUDSGD
|39
|AUDUSD
|38
|CHFJPY.a
|37
|EURSGD
|37
|XAUUSD.a
|35
|XAGUSD.a
|34
|AUDUSD.a
|34
|EURJPY.a
|32
|EURGBP
|32
|GBPNZD
|30
|AUDCHF.a
|27
|NZDUSD.a
|9
|NZDCHF
|9
|CHFSGD
|2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1.3K
|EURUSD.a
|68
|XAUUSD
|-65
|USDJPY.a
|133
|AUDCAD
|-13
|GBPCAD
|23
|USDCAD
|-94
|NZDCAD
|238
|AUDNZD
|-513
|AUDCAD.a
|169
|GBPCAD.a
|32
|NZDCAD.a
|129
|GBPUSD
|119
|AUDNZD.a
|102
|USDCHF.a
|34
|USDJPY
|-228
|USDCAD.a
|52
|EURCAD.a
|-4
|EURCHF.a
|28
|EURAUD.a
|-20
|EURGBP.a
|-4
|GBPUSD.a
|62
|NZDUSD
|66
|GBPCHF.a
|15
|EURCAD
|87
|EURJPY
|103
|EURCHF
|-691
|GBPCHF
|48
|AUDCHF
|-387
|GBPAUD.a
|3
|XAGUSD
|-9
|USDCHF
|30
|CHFJPY
|37
|AUDSGD
|25
|AUDUSD
|-392
|CHFJPY.a
|-10
|EURSGD
|48
|XAUUSD.a
|59
|XAGUSD.a
|-664
|AUDUSD.a
|29
|EURJPY.a
|32
|EURGBP
|19
|GBPNZD
|25
|AUDCHF.a
|36
|NZDUSD.a
|6
|NZDCHF
|5
|CHFSGD
|4
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|49K
|EURUSD.a
|731
|XAUUSD
|-18K
|USDJPY.a
|16K
|AUDCAD
|14K
|GBPCAD
|17K
|USDCAD
|7.5K
|NZDCAD
|16K
|AUDNZD
|-7K
|AUDCAD.a
|11K
|GBPCAD.a
|5.4K
|NZDCAD.a
|7.1K
|GBPUSD
|4.4K
|AUDNZD.a
|4.9K
|USDCHF.a
|926
|USDJPY
|-6.8K
|USDCAD.a
|5.3K
|EURCAD.a
|-285
|EURCHF.a
|2.4K
|EURAUD.a
|-1.5K
|EURGBP.a
|521
|GBPUSD.a
|3.2K
|NZDUSD
|2.6K
|GBPCHF.a
|2.7K
|EURCAD
|7.8K
|EURJPY
|7.1K
|EURCHF
|-26K
|GBPCHF
|-211
|AUDCHF
|-9.5K
|GBPAUD.a
|1.1K
|XAGUSD
|-2K
|USDCHF
|2K
|CHFJPY
|4.4K
|AUDSGD
|2.3K
|AUDUSD
|-9.9K
|CHFJPY.a
|-710
|EURSGD
|3.8K
|XAUUSD.a
|4.6K
|XAGUSD.a
|-18K
|AUDUSD.a
|1.4K
|EURJPY.a
|2.4K
|EURGBP
|35
|GBPNZD
|862
|AUDCHF.a
|105
|NZDUSD.a
|237
|NZDCHF
|147
|CHFSGD
|417
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +235.83 AUD
Pire transaction: -213 AUD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +34.26 AUD
Perte consécutive maximale: -745.45 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-MT4-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
|0.79 × 34
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 137
ICMarketsSC-Live26
|1.15 × 467
ECMarkets-Live04
|3.83 × 203
Pepperstone-Edge04
|6.00 × 2
XMGlobal-Real 6
|10.15 × 13
This signal is suitable for accounts with leverage 1:100 and above. Hard SL set to 30%. Account is AU Based.
This portfolio is rather aggressive to generate generous compounding gain, which is is the core principle of this signal. Recommended minimum balance to start is at least 20% bigger than the account balance of this signal but you can start with just $200 if you're willing to top up until it matches the recommended balance whenever your margin level falls under 200%
Thank you and good luck.
