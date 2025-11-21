SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JFK MT4 ICM AU Core
Felix Kang

JFK MT4 ICM AU Core

Felix Kang
0 avis
159 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 -10%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13 233
Bénéfice trades:
9 374 (70.83%)
Perte trades:
3 859 (29.16%)
Meilleure transaction:
235.83 AUD
Pire transaction:
-213.07 AUD
Bénéfice brut:
18 329.13 AUD (911 648 pips)
Perte brute:
-18 266.92 AUD (806 615 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (34.26 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
235.83 AUD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
6 556 (49.54%)
Courts trades:
6 677 (50.46%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.00 AUD
Bénéfice moyen:
1.96 AUD
Perte moyenne:
-4.73 AUD
Pertes consécutives maximales:
27 (-745.45 AUD)
Perte consécutive maximale:
-940.95 AUD (18)
Croissance mensuelle:
4.16%
Prévision annuelle:
50.49%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 129.91 AUD
Maximal:
2 646.02 AUD (82.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.95% (2 646.02 AUD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 5734
EURUSD.a 678
XAUUSD 546
USDJPY.a 525
AUDCAD 460
GBPCAD 434
USDCAD 383
NZDCAD 329
AUDNZD 321
AUDCAD.a 304
GBPCAD.a 239
NZDCAD.a 218
GBPUSD 210
AUDNZD.a 204
USDCHF.a 189
USDJPY 187
USDCAD.a 186
EURCAD.a 179
EURCHF.a 170
EURAUD.a 148
EURGBP.a 139
GBPUSD.a 120
NZDUSD 120
GBPCHF.a 117
EURCAD 115
EURJPY 109
EURCHF 98
GBPCHF 87
AUDCHF 82
GBPAUD.a 65
XAGUSD 50
USDCHF 47
CHFJPY 45
AUDSGD 39
AUDUSD 38
CHFJPY.a 37
EURSGD 37
XAUUSD.a 35
XAGUSD.a 34
AUDUSD.a 34
EURJPY.a 32
EURGBP 32
GBPNZD 30
AUDCHF.a 27
NZDUSD.a 9
NZDCHF 9
CHFSGD 2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.3K
EURUSD.a 68
XAUUSD -65
USDJPY.a 133
AUDCAD -13
GBPCAD 23
USDCAD -94
NZDCAD 238
AUDNZD -513
AUDCAD.a 169
GBPCAD.a 32
NZDCAD.a 129
GBPUSD 119
AUDNZD.a 102
USDCHF.a 34
USDJPY -228
USDCAD.a 52
EURCAD.a -4
EURCHF.a 28
EURAUD.a -20
EURGBP.a -4
GBPUSD.a 62
NZDUSD 66
GBPCHF.a 15
EURCAD 87
EURJPY 103
EURCHF -691
GBPCHF 48
AUDCHF -387
GBPAUD.a 3
XAGUSD -9
USDCHF 30
CHFJPY 37
AUDSGD 25
AUDUSD -392
CHFJPY.a -10
EURSGD 48
XAUUSD.a 59
XAGUSD.a -664
AUDUSD.a 29
EURJPY.a 32
EURGBP 19
GBPNZD 25
AUDCHF.a 36
NZDUSD.a 6
NZDCHF 5
CHFSGD 4
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 49K
EURUSD.a 731
XAUUSD -18K
USDJPY.a 16K
AUDCAD 14K
GBPCAD 17K
USDCAD 7.5K
NZDCAD 16K
AUDNZD -7K
AUDCAD.a 11K
GBPCAD.a 5.4K
NZDCAD.a 7.1K
GBPUSD 4.4K
AUDNZD.a 4.9K
USDCHF.a 926
USDJPY -6.8K
USDCAD.a 5.3K
EURCAD.a -285
EURCHF.a 2.4K
EURAUD.a -1.5K
EURGBP.a 521
GBPUSD.a 3.2K
NZDUSD 2.6K
GBPCHF.a 2.7K
EURCAD 7.8K
EURJPY 7.1K
EURCHF -26K
GBPCHF -211
AUDCHF -9.5K
GBPAUD.a 1.1K
XAGUSD -2K
USDCHF 2K
CHFJPY 4.4K
AUDSGD 2.3K
AUDUSD -9.9K
CHFJPY.a -710
EURSGD 3.8K
XAUUSD.a 4.6K
XAGUSD.a -18K
AUDUSD.a 1.4K
EURJPY.a 2.4K
EURGBP 35
GBPNZD 862
AUDCHF.a 105
NZDUSD.a 237
NZDCHF 147
CHFSGD 417
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +235.83 AUD
Pire transaction: -213 AUD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +34.26 AUD
Perte consécutive maximale: -745.45 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-MT4-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.79 × 34
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 137
ICMarketsSC-Live26
1.15 × 467
ECMarkets-Live04
3.83 × 203
Pepperstone-Edge04
6.00 × 2
XMGlobal-Real 6
10.15 × 13
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This signal is suitable for accounts with leverage 1:100 and above. Hard SL set to 30%. Account is AU Based.

This portfolio is rather aggressive to generate generous compounding gain, which is is the core principle of this signal. Recommended minimum balance to start is at least 20% bigger than the account balance of this signal but you can start with just $200 if you're willing to top up until it matches the recommended balance whenever your margin level falls under 200%

Thank you and good luck.

Aucun avis
2025.11.21 14:23
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire