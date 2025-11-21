SinyallerBölümler
Tan Eng How

BTC Trading 2025

Tan Eng How
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17 539
Kârla kapanan işlemler:
11 928 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 611 (31.99%)
En iyi işlem:
28 738.65 USD
En kötü işlem:
-166.00 USD
Brüt kâr:
139 009.32 USD (143 707 065 pips)
Brüt zarar:
-34 537.98 USD (194 024 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (18.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91 476.59 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
95.92%
Maks. mevduat yükü:
0.01%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6663
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
17.21
Alış işlemleri:
8 212 (46.82%)
Satış işlemleri:
9 327 (53.18%)
Kâr faktörü:
4.02
Beklenen getiri:
5.96 USD
Ortalama kâr:
11.65 USD
Ortalama zarar:
-6.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
70 (-6 070.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 070.69 USD (70)
Aylık büyüme:
12.70%
Yıllık tahmin:
154.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 070.69 USD (1.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.14% (6 070.69 USD)
Varlığa göre:
0.01% (60.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 17535
archived 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 13K
archived 91K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -50M
archived 0
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28 738.65 USD
En kötü işlem: -166 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 70
Maksimum ardışık kâr: +18.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 070.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.78% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.