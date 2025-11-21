- Büyüme
İşlemler:
17 539
Kârla kapanan işlemler:
11 928 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 611 (31.99%)
En iyi işlem:
28 738.65 USD
En kötü işlem:
-166.00 USD
Brüt kâr:
139 009.32 USD (143 707 065 pips)
Brüt zarar:
-34 537.98 USD (194 024 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (18.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91 476.59 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
95.92%
Maks. mevduat yükü:
0.01%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6663
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
17.21
Alış işlemleri:
8 212 (46.82%)
Satış işlemleri:
9 327 (53.18%)
Kâr faktörü:
4.02
Beklenen getiri:
5.96 USD
Ortalama kâr:
11.65 USD
Ortalama zarar:
-6.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
70 (-6 070.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 070.69 USD (70)
Aylık büyüme:
12.70%
Yıllık tahmin:
154.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 070.69 USD (1.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.14% (6 070.69 USD)
Varlığa göre:
0.01% (60.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|17535
|archived
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|13K
|archived
|91K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-50M
|archived
|0
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
